Los antivacunas se terminan arrepintiendo cuando están el hospital: AMLO

México.- A pesar de que en México el movimiento antivacunas no fue tan fuerte como en Estados Unidos, el presidente Andrés Manuel López Obrador insistió en que la mayoría de pacientes que están falleciendo por Covid-19 en el país son quienes no se han vacunado.

En la conferencia Mañanera de este 03 de septiembre, AMLO afirmó que los antivacunas terminan arrepintiéndose de su decisón una vez se encuentran hospitalizados, o antes de morir, dejando a sus familiares en medio del sufrimiento.

Aunque pareciese que el tema de las vacunas es algo dado, es decir, que salen vacunas y uno debe ir a inmunizarse contra la enfermedad, hay grupos de personas que se oponen a la vacunación.

En estos grupos hay personas de todas las clases sociales y de todos los niveles educativos, incluso famosos que promueven campañas de desinformación en redes sociales. No obstante, este movimiento termina cuando estas personas se encuentran hospitalizadas, sufriendo los peores síntomas que provoca el Covid-19 en el cuerpo humano.

No son pocas las noticias que hay de personas antivacunas que fallecieron por Covid-19 o que en el hospital, antes de morir se arrepienten de no vacunarse, así como las pocas personas que llegan a sobrevivir a la hospitalización y salen arrepentidos de toda la campaña de desinformación que compartieron.

En México un caso muy famoso, fue el de Paty Navidad, quien fue una férrea antivacunas y al enfermarse de Covid-19 y pasar varios días hospitalizada y sobrevivir, salió arrepentida de la campaña y la lucha que había encabezado.

"Es muy importante informar, porque la manipulación y desinformación dañan, miren el caso de la desinformación, manipulación, hablando de que no había que vacunarse, de que nos iban a introducir no se que sustancias, hasta nos iban a volver comunistas, si no vacunaban", declaró el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador.

"¿Saben el resultado? Da mucha tristeza, que los están padeciendo más, los que se están hospitalizando y lamentablemente los que están falleciendo, son los no vacunados, en un porcentaje mayor. Tenemos casos de conocidos que se aferraban y ahora están sus familiares sufriendo y ellos arrepentidos, porque están en el hospital y por no vacunarse, están corriendo riesgos graves", finalizó el presidente López Obrador sobre el tema de los antivacunas en México.