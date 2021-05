Los candidatos a la gubernatura de Sinaloa desaprovechan el debate: analistas

Sinaloa.- Un debate deslucido y desaprovechado por los candidatos que están en la pelea y por quienes aspiraban a meterse un poco más de lleno en la contienda, así es como analistas invitados por esta cadena periodística observaron este segundo y último encuentro democrático organizado por el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa (IEES) entre los y las aspirantes a gobernar Sinaloa.

Para las doctoras Ana Luz Ruelas y Guadalupe Vélez, al igual que para Héctor Ponce y Aarón Sánchez, los candidatos y candidatas desaprovecharon la oportunidad no solo para esbozar lo que podría ser su estrategia de desarrollo económico estatal o para responder a las necesidades que hay en temas de seguridad, empleo y políticas para el campo, sino también para ser más críticos y contundentes con los abanderados que encabezan las preferencias.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

El columnista de esta casa editora, Aarón Sánchez, consideró que los anteriores encuentros, tanto el primero organizado por el IEES como el de este rotativo, fueron más sustanciosos, por lo que insistió en un mal sabor de boca de lo que esperaba fuera el mejor debate.

Leer más: Quedan a deber los candidatos a la gubernatura de Sinaloa en el segundo debate del IEES

Lamentó que parecieran más unos aspirantes a la presidencia municipal de Culiacán que al gobierno de Sinaloa, «y lo digo más por la problemática que empezaron a abordar, que tenía más que ver con la prestación de servicios públicos en los municipios, que con la definición de un modelo de desarrollo estatal».

El también economista y exrector de la UAdeO coincidió con Guadalupe Vélez en la ausencia de temas como la política al campo de Sinaloa, donde hay múltiples problemas que están afectando a gran parte de los sinaloenses o de temas relacionados con la agricultura y la ganadería, mucho menos para la pesca, el desarrollo de la industria o el turismo o el tema salarial, donde afirma que Sinaloa es de los más bajos.

Un Rocha Moya muy cauto

Aarón Sánchez coincidió con el resto de los analistas en que Rubén Rocha Moya se vio muy cauto. «No quiere entrar en controversia, no quiere mover las aguas». Incluso lo vio perdiendo su propia personalidad, tratando de parecerse a Andrés Manuel López Obrador, copiando sus gestos, la forma de hablar, el discurso mismo y las propuestas del presidente de la República.

«Este no es el Rubén Rocha que conocemos, es alguien que quiere imitar y está resultando ser una muy mala copia por cierto», consideró.

Guadalupe Vélez afirmó que Rocha Moya lució de manos caídas, perdiendo personalidad, aunque de manera general, insistió, todos los contendientes estuvieron temerosos, intentando blindarse.

Un Mario Zamora falto de punch

Para Héctor Ponce, columnista de este diario, a Mario Zamora le faltó contundencia, punch. «Creo que Mario pierde la oportunidad de haber hecho la diferencia, no vino eso que se esperaba, una sorpresa o una declaración fuerte».

Coincidió con Ana Luz Ruelas en que Zamora intentó enviar esa imagen de gobernador, que tiene estatura para ser gobernador, bien vestido, pero insistió que le faltó fuerza. Y es que la doctora Ruelas consideró que el candidato de la alianza PRI-PAN-PRD necesitaba «meterle toda la carne al asador y se quedó, no sé qué le pasó. Se plantó como gobernador y con esa idea se quedó». Incluso señaló que hasta la mitad del encuentro empezó a cobrar fuerza:

«Creo que él creía que, con su fuerza, que con su coraje mostrado en su discurso era todo. Me hubiera gustado que fuera más contundente, pero no se le dio».

De manera general, Ponce subrayó que no hubo ganador de este debate:«Nadie fue contundente, Mario no aprovechó la oportunidad, Rocha como que iba a cuidarse, a Sergio ya no le alcanza, Arnulfo -del PES- puede presumir que le contestó el líder de las encuestas. Y perdedor, pues pierden los sinaloenses que no tuvieron un ejercicio que les ayudara a definir el voto».

¿Y el resto?

La académica Guadalupe Vélez consideró que la actitud de Sergio Torres, de Movimiento Ciudadano, fueron patadas de ahogado, mientras que Yadira Cabrera, de RSP, se vio sobreactuada. Y aunque considera que Zamora se fortaleció un poco, su actuación no fue perfecta y sí muy ambivalente.

A Rosa Elena Millán, candidata de Fuerza por México, Aarón Sánchez la describió como muy repetitiva en sus propuestas; a Yolanda Cabrera, monotemática y con una obsesión por la UAS y Cuen; mientras que a Misael Sánchez, relevo del Partido Verde, lo vio coqueteando con Rocha y anticipó la posibilidad de que decline en favor del morenista. De Sergio Torres, cuestionó esa actitud pendenciera que no le reditúa más votos y que no le ha servido a su campaña.

Finalmente, Ana Luz Ruelas señaló que pareciera que los equipos de los candidatos, sobre todo los de Rocha y Zamora, «como que andan en todo menos en darles las ideas y plantearles los problemas sobre seguridad, empleo, agricultura, parece como si no existieran».

¿Quién gana?

Para los analistas, más allá de los esfuerzos de los candidatos y candidatas, que resultaron cuestionables, no se puede hablar de un ganador del debate, pues afirman que lo desaprovecharon.

‘Faltaron propuestas importantes, como la seguridad’: Ana Luz Ruelas, analista y abogada

“Parece que le restaron puntos al debate, creo que los equipos de los candidatos principalmente de los punteros andan en todo menos en lo que es, darle las ideas sobre seguridad, empleo, la agricultura, parece que no existieran esos problemas. Rocha Moya (Morena) se cuidó, quiere, ya quiere que se acabe la campaña.

No sé qué le pasó a Mario Zamora, como que le dijeron ‘tú actúa como gobernador’, esperemos que se ponga las pilas. Los candidatos hacen como que a los sinaloenses no nos importan esos debates. Vimos a Yolanda Cabrera (RSP), atacó más a Cuen que a Rocha.

Me pareció a Rocha muy decepcionante, agarrándose del Gobierno federal, eso no ayuda a convencer a nadie.

Mario Zamora, a más de la mitad del debate, tuvo dos intervenciones importantes, dijo cosas interesantes, se planta como gobernador. Me hubiera gustado que fuera más contundente. A 11 días de que vayamos a votar, el escenario es parejo para los 2 candidatos de Morena- PAS y de la alianza PRI, PAN y PRD, los demás ya no pudieron hacer más, Sergio Torres (MC) ya no puede. Las encuestas son más para inducir a votar a la ciudadanía.

Gloria González, del PT, se ausenta por sospecha de covid-19. Sergio Torres se desmarca de Rubén Rocha Moya y de Mario Zamora, Rosa Elena manda mensaje de que no declinará a favor de Mario Zamora del PRI, PAN y PRD. Mario Zamora manda mensaje de convocatoria a hacer realidad la industrialización de Sinaloa. Zamora y Rocha no se confrontan, le han dejado a Sergio Torres la crítica fuerte. ”

‘A mí no me gustó el debate, esperaba algo mejor’: Aarón Sánchez, analista y economista

“A mí no me gustó este debate, el que organizó periódico EL DEBATE estuvo mejor, yo tenía la expectativa de que este sería el mejor de los debates, pero no fue así. Hubo la impresión de que los candidatos eran candidatos a presidentes de Culiacán. Hubo ausencia de muchos temas importantes, como cuál será la política hacia el campo.

No escuchamos una propuesta de desarrollo industrial. Cuando se habló del turismo la única alusión que se hizo es rescatar el programa de Pueblos Mágicos, creo que tiene que haber una política de turismo mucho más amplia. Sinaloa es una de las entidades con más bajos salarios, sin embargo, ese tipo de temas estuvieron ausentes, este debate me decepcionó, yo esperaba mucho más de los candidatos punteros, de Rocha (Morena- PAS) y de Mario Zamora (PRI, PAN y PRD).

Varios candidatos centraron los ataques en Rubén Rocha (Morena- PAS) en el primer debate.

Hay coincidencia en la agenda verde.

Rocha Moya representa el fracaso del Gobierno federal dice Sergio Torres (MC).

Zamora rehúye a la discusión, prefiere hacer propuestas. Sergio torres (MC) viene decidido a atacar. Rocha y Zamora solo están consumiendo tiempo, no querían debatir.

Morena en Sinaloa roba, miente y traiciona, dice Mario Zamora (PRI, PAN y PRD).

El tema de la declinación de algunos candidatos flota en el ambiente, algo se está tejiendo”.

‘Los candidatos quedaron a deber, faltó contundencia’: Héctor Ponce, analista político

“Le faltó contundencia al debate, los candidatos quedaron a deber, estuvo muy tedioso. Para mí no hay ganador y pierden los sinaloenses que no pudieron tener un debate que ayudara con su decisión. Rocha (Morena-PAS) se defendió, estuvo tranquilo, sale ileso, con eso ya es positivo.

A Mario Zamora (PRI, PAN y PRD) le faltó contundencia, pierde la oportunidad de hacer la diferencia, pareciera que trae 10 puntos de ventaja. Zamora quiso dar la imagen de que tiene estatura para ser gobernador, le faltó punch. Sergio Torres (MC) es bravucón, es el más crítico, personalmente fue el mejor. Lo único malo fue que no contestó la pregunta de la ciudadanía.

Rosa Elena Millán (Fuerza por México) con buen arranque. Yolanda Cabrera (RSP) inició con todo contra el PAS y Héctor Melesio Cuen. Arnulfo Mendoza (PES) se va contra Rocha, fuerte arranque del debate. Sergio Torres llama farsantes a Rocha y Zamora.

Yolanda Cabrera (RSP) revela red de corrupción de Cuen a favor de la campaña de Rocha.

Sergio Torres (MC) afirma que no existe posibilidad de declinar su candidatura. Rocha acusa a Arnulfo Mendoza (RSP) de estar maiceado para irlo a golpear. Mario Zamora acusa que han estado intimidando a su gente a nombre del candidato Rocha Moya. Arnulfo Mendoza revela que tiene un video en donde le piden que decline a favor del candidato de Morena, Rocha Moya”.

‘Parece que la candidatura es solo en Culiacán’: Guadalupe Vélez, analista y economista

“Los candidatos no se salieron de su zona de confort, no veo muchas diferencias. Los vi temerosos en general, al final del día surgieron los ataques de Sergio Torres, (MC), Rocha (Morena) y de Yadira (RSP), eso me pareció bastante desgastante, más allá de que si saben cosas, la réplica es para tratar los temas.

El comercio tiene mayor participación económica y esto no es percibido por los candidatos. Una entidad que tiene como base el sector agropecuario que no enfoque el desarrollo del mismo es un riesgo. Esto es un riesgo para toda la población en su conjunto.

Parece que nada más la candidatura es en Culiacán, parece que los demás municipios no existimos. Rocha (Morena-PAS) dice que habrá servicio de pavimentación, hablan también de inversiones extranjeras, pero hay bajas considerables. Tenemos unos sueldos bajos, no hay una preocupación real de sacar al estado de esa crisis económica. A mí parecer, les falta sensibilizarse en los temas económicos y sociales.

Leer más: Quedan a deber los candidatos a la gubernatura de Sinaloa, opinan especialistas

Rocha Moya, se encuentran más estructuradas sus propuestas, los otros candidatos los analizo poco más dispersos.

Estado de bienestar abatiendo la corrupción, dice Rocha Moya. Misael Sánchez (Partido Verde) señala que la corrupción es un cáncer que destruye Gobiernos y sociedades. Le pide a Rocha que su Gobierno sea transparentes y claro. Yolanda Cabrera (RSP) no da respuesta, se le perdieron sus hojas. Yolanda Cabrera (RSP) trae pleito casado con Cuen”.