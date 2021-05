Los consejeros del INE no tienen facultad para determinar si hay delito electoral o no: Monreal

Ciudad de México.- El coordinador de Morena en el Senado de la República, Ricardo Monreal hizo nuevamente un llamado a los consejeros y consejeras del INE para que no invadan funciones que no les corresponden luego de que Ciro Murayama mencionará que el uso de tarjetas durante las campañas electorales es una práctica común aprobada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Declaración dicha luego de que el pasado 10 de mayo, la Fiscalía General de la República (FGR) informará que se estaba investigando al candidato de la coalición "Va Fuerte por Nuevo León", por la gubernatura de la entidad, Adrián de la Garza por la supuesta compra de votos con la entrega de monederos electrónicos.

Situación que el senador morenista, Ricardo Monreal calificó de "delicada" por las atribuciones tomadas por los consejeros del INE en torno a la investigación de la FGR en contra de Adrián de la Garza.

"Debo decirle de manera atenta y respetuosa a los consejeros del INE, que ellos ni tienen la facultad para poder calificar o determinar si hay o no delitos, no pueden usurpar funciones, le corresponden al Ministerio Público, me parece muy delicado que algunos de ellos digan que por el simple hecho de usar cartoncillos o plásticos no amerita la cancelación del registro, no solo amerita eso, sino la privación de la libertad sin derecho a fianza a quien lo cometa, sean candidatos, gobernadores, presidentes municipales o funcionarios públicos", afirmó Monreal durante la presentación de su libro “Nulidades y procedimientos sancionadores en materia electoral” en el estado de Tlaxcala.

Al igual que Monreal, el presidente Andrés Manuel López Obrador, se fue contra el consejero Ciro Murayama y lo expuso por contradecirse sobre si la entrega de tarjetas durante el periodo de campaña representa un fraude electoral.

Así lo recordó AMLO durante la conferencia mañanera de este sábado, en donde se presentó un video de redes sociales en el cual Ciro Murayama declara en 2017 que la entrega de tarjetas o cartoncillos con promesas de regalos sí representa un fraude electoral.

Ya que está semana a poco más de tres años de esa declaración, el consejero Ciro Murayama, aseguró que la entrega de tarjetas no es un delito electoral, al no estar entregando dinero.

En cuanto a ello, el presidente consejero del INE, Lorenzo Córdova, afirmó que nunca ha estado de acuerdo con la entrega de tarjetas por parte de los candidatos en el periodo de campaña y señaló que no fue el INE quien lo aprobó, sino el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.