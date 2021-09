¡Los de VOX no son hipócritas! AMLO por deslinde de panistas del partido de ultraderecha

México.- El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador tacho de hipócritas a los panistas que se deslindaron del encuentro con VOX, partido de ultraderecha de España, pues señala que solo existen dos bandos, la derecha y la izquierda.

De forma que quienes se asumen como de derecha en México y creen ser supuestos moderados en la aplicación de su ideología, realmente solo son conservadores hipócritas, que buscan lo mismo.

En la conferencia Mañanera de este 08 de septiembre, AMLO no dejó pasar la oportunidad para exhibir que no existe un Centro en la política, o se es conservador (derecha) o se es liberal (izquierda).

En palabras que citó el presidente Andrés Manuel López Obrador de Melchor Ocampo, señaló que los del Centro, solo son conservadores "más despiertos", es decir, más hipócritas, pues afirma que esa es la forma de trabajar de dicho grupo social.

"No hay diferencia, insisto, conceptualmente se piensa que VOX es ultraderecha, que es un partido extremista, profacismo, franquista, defensor de la monarquía, bueno, pues todo eso es la derecha, no es que sean ultras, el único matiz es que ellos lo dicen, se asumen abiertamente y los otros callan, son hipócritas, o sea, yo no veo distinción", dijo el presidente mexicano López Obrador sobre el deslinde que diversos panistas hicieron sobre la firma de acuerdo con VOX.

Esta no es la primera vez que el presidente de México se lanza contra los conservadores, pues diariamente habla de ellos en sus conferencias Mañaneras, buscando, probablemente, exhibir los contrastes que representan los políticos conservadores con los de izquierda.

Usualmente, siempre usa de ejemplo los ataques que reciben los programas sociales que implementó AMLO, para ayudar a una buena parte de la población en situación de vulnerabilidad económica.

Abiertamente, el presidente de México Andrés Manuel López Obrador mencionó a Lilly Téllez, como una de las políticas mexicanas que se deslindaron de VOX, sin embargo, Felipe Calderón y otros personajes de renombre en la política también salieron a decir que se oponían a dicho acuerdo.

Finalmente, AMLO insistió en que las puertas de México estaban abiertas para quienes quisieran venir, ya sea VOX, o el líder, sin importar que sean opositores a los ideales de su gobierno.