"Los del INE están jodidos", responde Noroña a consejeros, buscan impedir mi reelección

Ciudad de México.- El diputado del Partido del Trabajo (PT), Gerardo Fernández Noroña continúa con la polémica por negarse a usar este jueves por la tarde-noche el cubrebocas durante la sesión del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, y le respondió en Twitter a los consejeros electorales que lo dejaron solo en la sala con la siguiente frase: "Los del INE están jodidos".

Ante los múltiples comentarios que se han generado en redes sociales su actitud, Noroña afirma que "querían lincharme mediáticamente acusado de violencia de género y se tuvieron que conformar con el ridículo que hicieron porque me niego a usar cubrebocas. Estiran el argumento diciendo que te mueres por no usar cubrebocas. Cretinos", se lee en su tuit.

Es importante mencionar que los consejeros del INE acordaron un receso para iniciar la sesión desde sus oficinas, ante la posición del legislador petista de no colocarse el cubrebocas. Lorenzo Córdova, presidente del INE le dijo en su momento a Noroña que el uso del cubrebocas en las instalaciones corresponde a una medida establecida en el protocolo para el regreso de actividades presenciales de este órgano electoral.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Debido a que no aceptó, Córdova finalmente le dijo que pasara a las oficinas del Partido del Trabajo (PT) sino quería atender esta medida sanitaria y desde ese lugar realizar las intervenciones que él iba a tener.

En este sentido, Noroña comenta: "Y no dicen, que me mandaban a las oficinas del @PTnacionalMX , para que hiciera mi intervención sin cubrebocas, cuando según los propios argumentos de Lorenzo Córdova en TODO el INEMexico es obligatorio el uso del cubrebocas, hasta para besarse", expresa.

Les dijo que descubrió lo siguiente durante su estancia en este lugar: "En el salón de atrás de donde sesionabamos, en un pequeñísimo cuarto sin ventilación, tenían comida, donde seguramente se la comen con cubrebocas, iNEMexico arbitrovendido".

Ante el acuerdo de unanimidad del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) que se tomó ayer por la contra el diputado federal Gerardo Fernández Noroña, a quienes consideran que se incurrió en violencia política de género en contra de su homóloga del Partido Acción Nacional (PAN), Adriana Dávila Fernández, por sus expresiones realizadas en un acto público celebrado en el Patio Vitral del Congreso de Tlaxcala.

El consejero Ciro Murayama, presidente de la Comisión de Quejas y Denuncias, aclaró que, a pesar de la violación en que incurrió, el legislador no será incluido en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género, aprobado el pasado 4 de septiembre, producto de la reforma constitucional de este año.

Se defendió y afirma que "me muero de la risa de que querían presentarme como violento de género y ahora me presentan como el chacal sin cubrebocas. Pandilla de cretinos y miserables".

En su opinión, no aplica esta medida sanitaria contra el Covid-19 debido a que es "el cubrebocas da una falsa sensación de seguridad y no evita el contagio".

Lamenta que todos los pronunciamientos en perjuicio de su persona, pero consideró que "es tan ofensiva la campaña de linchamiento en mi contra, que me acaba honrando. No se dan cuenta que el pueblo ya despertó y que su gritería no les servirá de nada".

Ya argumentó que el propósito de esta campaña de linchamiento se debe a lo siguiente: "Aquí el ejemplo más claro de que lo que buscan es cerrarme el paso al 2021 y al 2024. No hubo ninguna sanción. Están intrigando. El @INE Mexico no tiene facultad alguna para sancionarme. Y no lo hizo", destaca.

Noroña asegura que hizo caso omiso a las peticiones de colocarse el cubrebocas, por que el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, estratega en las acciones de México en la contención del Covid-19 no lo había recomendado; por ello, no se lo iba a poner, pese a que directamente Córdova se lo solicitaba y él se negaba a la solicitud de los presentes.

Fernández Noroña no está a favor del uso de cubrebocas como medida de protección contra el coronavirus y en otra ocasión se lo ha colocado al revés como medida de protesta, pese a las burlas.