Los documentos, las casas y la albercota ahí están: Loret de Mola responde a insultos de AMLO

El opositor sostiene que el discurso de austeridad y anticorrupción de AMLO se derrumbó con el escándalo de las casonas de su hijo en Houston, que el mandatario no ha podido "sacudirse".

"El presidente luce desesperado, dando patadas de ahogado, arrinconado. Pregunta cuánto dinero recibo por mi trabajo para no tener que responder cuánto dinero recibe su hijo por no trabajar", respondió en una columna de opinión.

Carlos Loret de Mola también respondió al reto de AMLO, quien le exigió revelar cuánto dinero gana y quién le paga, a lo que el periodista reviró diciendo que el presidente evade responder sobre su hijo José Ramón y el dinero que recibe "por no trabajar".

"Diga lo que diga, nos diga calumniadores, conservadores, lo que sea, lo único que está logrando es demostrar que los documentos ahí están, eso no lo va a cambiar, las pruebas ahí están, la casa ahí está, la albercota ahí está, el cine ahí está , los contratos a la empresa donde trabajaba el dueño de la casa ahí están, los videos de Pío ahí están, los contratos de Felipa ahí están, las pruebas ahí están, diga lo que diga a la prensa, sólo le queda el insulto", agregó el conductor de Latinus.

