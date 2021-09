Cd. de México.- La esposa del presidente de México, Beatriz Gutiérrez Müller, seleccionó para la ceremonia del 15 de septiembre un atuendo de una de sus diseñadoras nacionales consentidas que ya la había vestido en ocasiones anteriores con polémicos resultados, Luciana Corres.

Un diseño conformado por un saco corsé acompañado de un bolero y una falda con vuelo en azul Klein con discretos bordados a mano tradicionales florales en blanco. Llevaba también sencillos aretes de Celsa Villarino y un sencillo chongo alto.

Los elegantes looks de Beatriz Gutiérrez Müller en las fiestas patrias. Foto: Instagram

"Lució muy acertada y en su papel. Adecuada y elegante ya que eligió un vestido festivo acorde a la ocasión en un tono que le sienta bien a todos los tonos de piel. Se veía que le quedaba bien, el escote era favorecedor. Es de lo mejor que le he visto y me gusta verla bien", comentó el diseñador David Salomón.

Concuerda con él, la experta en Moda Anna Fusoni, para quien Gutiérrez Müller lució el mejor diseño que le ha visto en sus actos públicos ya que se le sentía cómoda con lo que llevaba puesto.

"Adecuado a su edad y figura al igual que el peinado. Bien como en su papel de la mamá de la novia, lo único que me pregunto si el azul no es el color del PAN ya que aquí todo tiene significados políticos", comenta Anna.

A Araceli Motta, maestra en imagen, a quien tampoco le gustó mucho el color, pero coincide que es un conjunto adecuado, elegante y sin ser ostentoso para la esposa de un presidente, y que la silueta le favorecía mucho ya que se veía estilizada.

Y la repueblan en el desfile

Al día siguiente, para el desfile militar, Gutiérrez Müller lució un vestido satinado entallado al cuerpo con mangas sobresalientes en rosa pálido que le llegaba a media rodilla presuntamente de la firma Mussi, la cual la ha vestido para ocasiones especiales. El pelo lo llevaba suelto y sólo completó su look con una pulsera y varios anillos. Esta opción fue menos gustada por los expertos.

Los elegantes looks de Beatriz Gutiérrez Müller en las fiestas patrias. Foto: Gobierno de México

"No es mi favorito, pero está soportable. Me parece una mala elección de talla porque se le ve ajustado en la cintura. El peinado se me hizo poco adecuado porque el aire hizo de las suyas y lució desarreglada. Me duró poco el gusto de la noche anterior", comenta David Salomón.

Gisela Méndez explica, "Me parece más bien un vestido de cóctel y no propio para el día, aunque hoy en día se lleven los brillos diurnos y me parece que el detalle de las mangas no le favorece. Hay que cuidar el fit, el corte que parece que no le sienta bien, y no la hace ver cómoda con lo que lleva puesto".

Leer más: ¡Ni los Met Gala! Este fue el hermoso vestido azul que usó Beatriz Gutiérrez en el Grito

Anna Fusoni agrega que cayó en el error al no ir vestida de manera adecuada a un evento de día y no cuidar el tallaje de las prendas que usa.