Los empleos mejor remunerados van a la baja en el 2019

El número de mexicanos que percibe más de tres salarios mínimos por sus actividades laborales disminuyó desde el primer trimestre del 2018, comparado con el primer trimestre del 2019.

De los 6 millones 707 mil trabajadores que a principios del 2018 ganaban entre tres y cinco salarios, para enero del 2019 se reportaron 4 millones 522 mil empleados en este rango de ingresos. Igualmente, aquellos que ganaban más de cinco jornales disminuyeron en el mismo periodo de tiempo, al pasar de 2 millones 272 mil empleos, a un millón 741 mil, según los datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 2019, elaborada por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Estas cifras se deben a las altas presiones fiscales que existen sobre la clase empresarial, así como por las pocas condiciones para generar empleos mejor remunerados, manifestaron los representantes de la iniciativa privada Rafael Nieto, Alejandra Alfaro Arteaga y Eury Valle Ruiz.

Cabe recordar que, el 17 de diciembre del 2019, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, decretó junto a la secretaria de Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde, la política vigente en salarios mínimos, pasando este concepto de los 88.36, a los 102.68 pesos diarios [como publicó periódico EL DEBATE en https://bit.ly/2QlXfJe].

Cancelación de megaproyectos

El vicepresidente regional noroeste de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco), Rafael Nieto Tostado, atribuyó los bajos indicadores en puestos laborales con sueldos altos al desafortunado inicio que tuvo el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador con la cancelación del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México (NAIM); no obstante, confió que la Administración federal enderezará el camino: «Se ve una disminución en el circulante, en el nivel económico. Como Cámara de Comercio, hemos resentido en el 2019 la actividad económica. Estamos de acuerdo en el cambio de actuar del sistema de Gobierno, nos había arrebatado la corrupción, pero no se está combatiendo de la manera correcta. Se debieron eliminar las áreas que generaban desvío de recursos, pero no cancelar», abundó Nieto.

Asimismo, aceptó que hay un compás de espera en los mercados internacionales, al contemplarse una paridad entre el dólar estadounidense y el peso mexicano «relativamente controlada»; no obstante, visualizó problemas para la economía en el corto plazo: «Tomará tiempo corregirse. Desde luego, los empresarios tenemos que ser sumamente propositivos y sumar sinergia en lo posible con las nuevas modificaciones que se podrían llegar a dar. Estos números que funcionan con las reducciones en cuanto a los salarios bien remunerados van a presentar una consecuencia económica en los próximos meses, una contracción todavía mayor», expuso.

Desaceleración económica

Algunas zonas del país —aclaró Nieto—, salvo aquellas donde el turismo se encuentre más desarrollado, resaltarán por su estancamiento económico: «Servicios recreativos y turísticos era una industria que creció de forma constante en los últimos años. Ahora empieza a mostrar signos de contracción. El tema del aeropuerto no es una buena señal, se canceló en Consejo de Promoción Turística; en fin, recortes por doquier, y hasta hoy no se ven resultados», acusó.

En este orden de ideas, el empresario advirtió que los proyectos insignia anunciados por López Obrador, como el aeropuerto de Santa Lucía o el denominado Tren Maya, no coinciden con la realidad: «El Tren Maya mide 1523 kilómetros, atraviesa seis reservas naturales; tenemos el ejemplo del Tren México-Toluca, 70 kilómetros, que no se pudo completar en un sexenio, y que solo eran unas líneas arriba de la carretera, no había mucho que construir: 70 contra 1523 da una idea de las comparaciones. Para muestras un botón, estos son proyectos».

Agregó que la generación de empleos mejor pagados se dará transitando hacia mejores fuentes de obtención de energía: «Este país tiene un enorme potencial en ese sentido, como campos fotovoltaicos, para apoyar al sector agrícola, proyectos de gran tecnología que nos lleven a otro nivel, no con recortes a la ciencia y tecnología», argumentó Nieto Tostado.

Imagen ilustrativa/ Pixabay

Cambio de rumbo

Igualmente, Alejandra Alfaro, presidenta de la Asociación Mexicana de Mujeres Jefas de Empresa AC (Ammje) en la zona norte del estado, reconoció que el 2019 inició monetariamente lento para México. También comentó que la clase empresarial deberá trabajar de la mano con el Gobierno federal para procurar la creación de empleos remunerados: «Indudablemente, el arranque de este año en la generación de empleos y de mejora de sueldos ha sido menor, y esto se debe a la entrada de un nuevo régimen de Gobierno, a nuevas políticas laborales, la certidumbre de inversión; pero juntos, Gobierno y empresas, podemos avanzar positivamente en estos rubros. Por un lado, el Gobierno dando mayor certidumbre para la inversión extranjera y nacional; por otro lado, los empresarios apostando al desarrollo de México».

Declaró que la Administración emanada del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) cambió ciertos funcionamientos en dependencias estratégicas, como el turismo, por lo que está a tiempo de reconsiderarlos: «Se puede revisar, se vale analizar los cambios dados y regresarse a la forma donde sí funcionaban o que se propongan nuevas maneras de avanzar, especialmente en el tema del turismo. Se modificó, y si no está siendo tan redituable como el anterior, que se retome, para activar los asuntos turísticos: ver la mejor alternativa», destacó.

Impacto estatal

Eury Valle Ruiz, presidente del Consejo de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) en Los Mochis, enfatizó que hay mucha migración del empleo formal hacia el informal, estimulada por la incertidumbre económica y jurídica por parte del Gobierno federal: «Falta mucho apoyo para la micro y pequeña empresa, lo cual crea entrar en programas de austeridad y cuidar los gastos. Lo principal que nosotros cuidamos es mantener siempre las nóminas vigentes y que estén bien remuneradas. Sin embargo, las situaciones de liquidez hacen que minimices el número de empleados».

Valle recordó que los trabajos mejor remunerados están en el sector industrial, por lo que desde un análisis general contempló menor crecimiento monetario, especialmente en rubros que atañen al Gobierno federal.

En lo que corresponde a Sinaloa, Valle Ruiz dudó que el impacto sea tan fuerte: «El estado está por encima de la media nacional en cuanto a desarrollo económico, lo que a su vez genera empleos formales y bien pagados. En Sinaloa, los números de desarrollo y empleo están bien, el análisis debería hacerse por región».

Explicó que la entidad federativa sería resistente ante la «ola de incertidumbre» existente en otras latitudes de la República mexicana: «De manera natural, Sinaloa tiene mucho potencial económico, eso se ha estado cuidando por parte del Ejecutivo estatal. Si favorecen las cifras, debemos seguir con apoyo por parte del Gobierno federal, situación que no se aprecia».

Finalmente, Valle Ruiz informó que los efectos de las malas decisiones a nivel federal se vislumbran en las faltas de financiamiento y en los recortes en programas que aporten a pequeñas y medianas empresas: «Se ve reflejado de manera inmediata porque empieza el empresario a perder flujos de dinero, a despedir, a disminuir la carga laboral, porque se han recortado las fuentes de financiamiento; las empresas siguen perdiendo liquidez», concluyó.

Para entender...

Visualizan una reforma laboral complicada para el sector patronal

La reforma laboral aprobada por el Senado el primero de mayo del 2019 se convertirá en un trámite engorroso para los empleadores, afirmó Rafael Nieto Tostado el 6 de mayo del 2019.

El empresario aceptó que algunas de las propuestas contempladas fueron planteadas desde el 2017, durante la Administración del expresidente Enrique Peña Nieto; no obstante, la desaparición de las Juntas de Conciliación y Arbitraje, así como la concentración de estas funciones en un organismo estatal, podrían ser de claroscuros, acusó el vicepresidente regional noroeste de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco).

Igualmente, la exdiputada federal Gloria Himelda Félix aceptó que gran parte del texto publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) fue trabajado por la LXIII Legislatura y ratificado con leves modificaciones, especialmente en lo referente a las relaciones sindicales. Asimismo, Julián Gutiérrez Gutiérrez, líder sindical en el norte de Sinaloa, vio como positiva la modificación y agregó que los grupos obreros relacionados con las paramunicipales estarán obligados a rendir una mayor transparencia, asunto en el que se ha trabajado fuertemente.