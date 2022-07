México.- El dirigente del PRI, Alejandro 'Alito' Moreno, se ha visto en medio de la polémica desde que la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, comenzó a filtrar audios de sus conversaciones que lo implican en presuntos delitos, por lo que a continuación daremos un repaso por los escándalos de Alito Moreno siendo presidente del PRI Nacional.

Lavado de dinero, fraude fiscal, enriquecimiento ilícito y delitos electorales son algunos de los presuntos delitos en que 'Alito' Moreno se ha visto implicado a raíz de la difusión de sus audios por parte de Layda Sansores. Estos son los escándalos del dirigente del PRI.

"Moches" millonarios

La polémica comenzó el 3 de mayo de 2022, cuando la morenista reveló el primer audio del líder del PRI en su programa "Martes del Jaguar", transmitido cada martes.

Se trata de una grabación donde se le escucha hablar con un colaborador sobre un pago de 5 millones de dólares al asesor Antonio Solá para impulsar una supuesta campaña de difamación contra Sansores para las elecciones de 2021, donde su sobrino Christian Castro fue candidato del PRI a la gubernatura de Campeche, que finalmente ganó Layda.

En el audio se escucha a Alejandro Moreno acordando los "moches" para el publicista español en dos pagos de 2.5 millones de dólares, así como otro pago de 2 millones para otro asesor del PRI.

"¿Qué otro tema tienes ahí?", pregunta el líder priista a alguien que le responde: "Solá... Ya tiene la mitad". "¿Cuánto le pagaste?", añade, a lo que el colaborador dice: "2.5 en dólares, puestos ya en Panamá. Ya están listos, ya me contestó que los tiene. El lunes sale otro embarque por los otros 2.5 en transferencia", se escucha en la grabación.

Insultos a su equipo por no pedir gorras "fiadas"

A la semana siguiente, el 10 de mayo, la gobernadora de Campeche exhibió el segundo audio de 'Alito' Moreno, donde el priista insulta a su equipo de trabajo por no pedir gorras y camisas "fiadas" a proveedores para la campaña de su sobrino en Campeche.

En esa grabación el dirigente del PRI sostiene una charla con Hugo Gutiérrez, secretario del partido, a quien mediante insultos le ordena arreglar la entrega de gorras y camisas por parte de proveedores.

"Ya luego ven a quién verg# se paga eso, eso se paga después de la elección. Put@, ustedes son muy decentes, de andar pagando a tiempo a proveedores. Mándalos a la ver$&. Tú pide y que nos surtan antes. Ya te dije, a los proveedores cabr%n que les has estado comprando dos años, bájales cosas para Campeche", exige el priista.

Incluso se le oye amenazar a su equipo en caso de que los resultados de Campeche no favorezcan al candidato del PRI. "Es lo que tienen que hacer porque el día que no salgan los resultados de Campeche a todos ustedes me los voy a ching%$ también", dijo Moreno Cárdenas.

La polémica de 'Alito' Moreno comenzó con la difusión de sus audios por parte de Layda Sansores. Foto: Especial

Aportaciones millonarias al PRI

El 17 de mayo, Layda Sansores difundió otro audio donde 'Alito' Moreno afirma que Cinépolis le entregó 25 millones de pesos al PRI para campañas electorales, cantidad que considera insuficiente.

En la grabación, el dirigente priista se queja con un tal "Pepe" de que la aportación millonaria de Cinépolis es insuficiente, considerando que la compañía tiene 6 mil complejos en México, Asia y África.

"Él me dijo: hay 12 diputados de Michoacán, que es mi estado. ¿Cuánto quieres que les dé? Queda un mes de campaña, ¿1 o 2 millones? Me dijo, 2 millones son 24. Eso sí, los llamó a todos, se los dio en ching#, el lunes se los dio, eso hay que reconocerlo, pero ese hijo de su reput@ madre es para que dé 300", aseveró Alejandro Moreno.

El Instituto Nacional Electoral (INE) abrió una investigación para determinar si el PRI recibió o no las aportaciones millonarias, mientras que Cinépolis negó rotundamente haber entregado recursos para campañas electorales.

Layda Sansores exhibe audio de Alejandro Moreno

Sugiere "matar de hambre" a periodistas

Los escándalos de 'Alito' Moreno no pararon ahí, pues el 25 de mayo la gobernadora morenista filtró otro audio donde se escucha al líder del PRI declarar que a los periodistas "hay que matarlos de hambre".

"Nomás te voy a dar un dato: a los periodistas no hay que matarlos a balazos, papá, hay que matarlos de hambre, ya te lo dije", le dice Moreno a uno de sus colaboradores.

En el audio también se escucha al priista insultar a Alexandro Arceo, dueño del periódico Telemar Campeche, a quie advierte que le va a "mentar la madre", sin explicar por qué. "Este hijueput$ de Alexandro Arceo, le voy a mentar la madre el lunes (...) Yo siempre lo he dicho, al hijueput@ que se pase de verg&, una verguiz%", comentó el político.

Alito Moreno sugiere "matar de hambre" a los periodistas en audio

"Clases de lavado de dinero"

El 31 de mayo, Layda Sansores volvió a difundir un nuevo audio de 'Alito' Moreno, esta vez acusándolo de lavado de dinero por hacer supuestos tratos millonarios con la venta de terrenos que adquirió a bajo costo, utilizando a su madre como prestanombres.

"Dile que al final del día yo necesito que me dé 12 millones mínimo. Yo lo único que necesito para poder pagar y ya a la verg@ (...) En el caso de la operación de mi mamá, de la otra casa, le voy a decir que me pague a Eduardo (...) ponlo en 15, eso se lo van a pagar a mi mamá y ella me lo va a pasar a mi cuenta", se oye decir al líder del PRI Nacional.

Repartición de dinero a diputado del PRI

El 14 de junio, la morenista presentó otro audio de 'Alito' Moreno donde presuntamente habla de la entrega de recursos al diputado federal Javier Casique.

En la grabación el dirigente priista al parecer promete a un operador ayudarle con los gobernadores a distribuir diveros productos, desde medicamentos a despensas, y le pide que revise el tema con el diputado del PRI, uno de sus operadores electorales más cercanos.

"Nos va a ir a toda madre. Si tú me dices a mí: 'oye, medicamento'. Aquí. 'Oye, despensas'. Aquí. ¡Ah, obvio! Conozco a todos, todos me van a ver, pero no lo ocupo, no lo ocupo ahorita porque es hacer compromisos con ellos. ¿Sí me entiendes? Lo que estamos haciendo es (inaudible) ¿para qué? Para tener lana", se escucha en el audio filtrado.

Los "pagos" a Televisa

El 28 de junio, Layda Sansores reveló un nuevo audio del exgobernador de Campeche donde se le escucha hablar sobre supuestos pagos en efectivo a un directivo de Televisa, a fin de que no fueran contabilizados como gasto de campaña de los diputados federales en las elecciones de 2021.

Sin precisar fechas, en el audio se entiende que el presidente del PRI Nacional conversa con dos colaboradores sobre cómo hacer un pago de 5 millones de pesos a Televisa, bajo previo acuerdo con el directivo Michel Bauer.

"Vamos a cargar 700 mil pesos de TV Notas para la campaña y luego le iba a pagar otra cosa, otro concepto que le voy a cargar a los candidatos y se van a volver locos, porque es sobre dinero de la campaña, entonces es mejor pagárselo por fuera", le explica un colaborador a Alejandro Moreno.

Fiscalía de Campeche lo investiga y catea su mansión

Los escándalos de 'Alito' Moreno fueron más allá de los audios, pues a mediados de junio la Fiscalía General del Estado (FGE) de Campeche anunció que investiga al líder del PRI por los delitos de enriquecimiento ilícito, fraude fiscal, lavado de dinero, abuso de autoridad, peculado y uso indebido de atribuciones y facultades.

Las autoridades acusan al priista de adquirir al menos 13 terrenos en el exclusivo fraccionamiento Lomas del Castillo, en la capital de Campeche, sin declararlos a su nombre y bajo presuntas irregularidades. Esto entre 2012 y 2015, cuando fue diputado federal del PRI, con el fin de extender su propiedad a 7 mil metros cuadrados.

Derivado de esta investigación, la Fiscalía de Campeche cateó la mansión de 'Alito' Moreno el 4 de julio. Con armas largas, chalecos antibalas y mazo en mano, los agentes tumbaron la puerta principal de la ostentosa vivienda del priista e ingresaron al domicilio.

La Fiscalía de Campeche cateó la mansión de 'Alito' Moreno como parte de la investigación en su contra. Foto: Especial

El fiscal Renato Sales Heredia explicó que el cateo se realizó en cumplimiento a una orden judicial con el fin de determinar los materiales empleados para edificar la "lujosa mansión" de Alejandro Moreno.

El líder del tricolor reaccionó a la acción judicial denunciando una supuesta persecución política en su contra emprendida desde el gobierno de AMLO a través de la gobernadora de Campeche.

Priistas exigen su renuncia

Las polémicas de 'Alito' por los audios filtrados y la investigación de la FGE en su contra, así como los malos resultados de la oposición en las elecciones de 2021 y 2022, han provocado que exdirigentes priistas exijan su renuncia a la dirigencia del PRI.

Las tensiones internas en el partido tricolor han ido en aumento a medida que Moreno Cárdenas suma escándalos, sin embargo, él se ha negado a renunciar antes de que concluya su cargo en 2023 e incluso rechazó una segunda reunión con exdirigentes.

¡Hay más audios!

Aunque el dirigente del PRI ha intentado evitar la difusión de más audios solicitando amparos, Layda Sansores advirtió que tiene más grabaciones de 'Alito' Moreno y las irá publicando conforme lo permitan los amparos. Se espera que un nuevo audio sea publicado el 5 de julio en su programa "Martes del Jaguar".