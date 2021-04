Los ganaderos van a tener con nosotros el apoyo que nunca han tenido: Rocha Moya

Ahome, Sinaloa.- “Yo quiero decirles a ustedes los ganaderos que van a tener con nosotros mucho más apoyo; "como nunca lo han tenido en gobiernos anteriores”, aseguró el candidato de la alianza Morena-PAS a la gubernatura, Rubén Rocha Moya, en Los Mochis, durante una reunión con este sector.

Teniendo como testigo a ganaderos de la zona centro-norte y norte de la entidad, Rocha Moya se comprometió a que llegando a la gubernatura buscará recuperar el estatus sanitario, mejorar el precio del ganado en pie, así como gestionar de inmediato ante Seguridad Alimentaria Mexicana (SEGALMEX) el apoyo para mejorar el precio de la leche.

“Vamos a hacer el compromiso de luchar por recuperar el estatus sanitario, un primer compromiso. Va a haber la necesidad de consultarlos a ustedes, además de tener una asesoría técnica inmediata que nos dé resultados y pagarla nosotros, para efecto de traer justamente de nueva cuenta esta recuperación del precio del becerro, me lo han comentado en diferentes partes del estado y esto es fundamental”.

Rubén Rocha agregó que los funcionarios que lo acompañen en el gabinete, además de tener conocimiento del área que se les haya asignado, deberán de cumplir con los tres principios de MORENA: no robar, no mentir y no traicionar a la gente.

“No vamos a poner a alguien que no tenga los conocimientos de ganadería en la Subsecretaría, y si los tiene, que no sea un sátrapa. No vamos a tener problemas de corrupción, esa es una de las condiciones nuestras, vamos a tener un Gobierno con los tres principios de MORENA”.

El abanderado de los partidos de MORENA y PAS comentó que como gobernador enviará en su momento al Congreso del Estado, una propuesta del presupuesto de egresos que considere recursos provenientes del gobierno estatal para que los ganaderos, pescadores y agricultores puedan acceder a créditos.

“Vamos a meterlo al presupuesto; el primer presupuesto que enviemos nosotros. Vamos a tener ya un diseño de cómo apoyar a estos tres sectores de la producción primaria: ganadería, agricultura y pesca, es decir, buscaremos la mejor forma de implementar los apoyos, los que mejor les convengan”.

En el evento estuvieron presentes el presidente del PAS, Héctor Melesio Cuén Ojeda; el candidato a la alcaldía de Ahome, Gerardo Vargas Landeros; el candidato a diputado local por el Distrito 3, César Ismael Guerrero Alarcón; así como los ganaderos Nicolás Beltrán Castro, Régulo Terraza Romero y Mario Noé Camacho Ángulo, entre otros miembros del sector.