Los jóvenes son víctimas potenciales de homicidio

Sinaloa.- Homicidio doloso y feminicidio son delitos que han mermado las cifras de seguridad en Sinaloa en los últimos años sin que ningún rango de edad se escape a esa ola de violencia, ni si quiera niños, adolescentes o jóvenes, en donde el crimen organizado ha sido parte del conflicto, de acuerdo con expertos.

Con información obtenida vía Infomex, haciendo uso del derecho de acceso a la información pública, la Procuraduría General de Justicia del Estado contabilizó 1560 víctimas de estos dos delitos en personas de los 11 a los 30 años de edad del 2014 a mayo de este año.

Uno de los homicidios registrados recientemente.

Generaciones que no han escapado de la fuerte presencia del crimen organizado en esta entidad, ya que la tendencia va en aumento, pues en 2014 fueron 406 víctimas; en 2015 400; el 2016 cerró con 504; y en los apenas cinco primeros meses del 2017 ya se habían contabilizado 250.

Carlos Juárez Cruz, coordinador del Programa México del Institute for Economics and Peace, destacó que esta tendencia no solo es en lo local o nacional, sino a nivel global:

«Hay un sector que son jóvenes varones y con cierto perfil socioeconómico, por eso es importante atender estos eventos, acompañar a los jóvenes para rescatarlos y recuperarlos como propios».

Esto porque para el experto parte del problema pudiera venir de parte de actividades criminales, así como la forma en que se han concebido algunos estereotipos y prácticas sociales, lo que provoca que en el país haya estados en los que se agudiza esta tendencia debido a que se vuelve popular ser o vivir en la delincuencia sin importar mucho las consecuencias, más a esas edades, comentó.

Sin esperanzas



Everard Meade, director del Instituto Transfronterizo de San Diego y experto en temas de violencia, destacó que el que estos rangos de edad tan temprana estén dentro de los números de ambos delitos se debe a una transformación de la violencia, al interior del mismo narcotráfico.

Por ejemplo, los mismos grupos delictivos en la búsqueda de su expansión de territorio y de poder, en su lógica, los más vulnerables, los jóvenes en este caso, son a los que colocan en el ojo del huracán, no solo en los homicidios, sino en los feminicidios también.

«El factor del tiempo, cuando estudiamos los conflictos armados y ese conflicto corre una década o más, aquí en Sinaloa ya van quince años, el daño al tejido social hecho por la violencia en este contexto es exponencial», destacó.

Lo que se refleja en cambios dentro del perfil de la violencia; es decir, se incrementa la violencia intrafamiliar, aumentó en delitos como violación o en robos armados con violencia explícita, señaló.

«Tiene que ver con la idea de que no hay otra esperanza, de que tenemos mucha gente muy estresada y no ven en el horizonte un fin de todo eso», indicó.

Ciclo sin fin

Dentro de este grupo de edad destacan aquellos entre los 21 a los 30 años de edad, en su mayoría varones.

En ese sentido, Meade señaló que tiene mucho que ver con quiénes son las víctimas y quiénes los victimarios, aunque casi siempre tienen el mismo perfil.

«Esa es una de las verdades de la guerra del narco en los últimos diez años. La gran mayoría de los victimarios también son víctimas, entonces eso es patrón» apuntó. Lo que se convierte a largo plazo en una cadena de venganzas; es decir, el asesinato de un miembro de un grupo lleva a la muerte de no solo una, sino de varias personas más. «Crean otros pleitos con cinco individuos más. Es toda una red o una serie de cadenas de violencia que realmente están divorciados de la causa original», explicó.

Quirino Ordaz Coppel con José Antonio Meade Kuribreña.

En cuanto a lo señalado por Juárez Cruz sobre la tendencia global sobre este incremento en la violencia, Everard Meade señaló que los números podrían parecerse a lo que ocurre en Centroamérica; sin embargo, el impacto es distinto en México y en Sinaloa, debido a que aquí existe una clase media con otra expectativa, existe una democracia, otras instituciones que están dedicadas a los jóvenes, cosas que en países como El Salvador o en Honduras no existen.

Destacó también que en el país el promedio de edad es de 28 años, lo que representa una mayoría en la población:

“Sí, pero no tan jóvenes como en Centroamérica o como África, como otro países que están sufriendo la violencia juvenil, entonces en México es un poco más particular, tiene que ver con los patrones del reclutamiento del crimen organizado, con el flujo de migrantes y con la deportación masiva de Estados Unidos, muchos jóvenes han sido deportados sin sus padres y están en México sin recursos», explicó.

Esto los hace el blanco perfecto para el crimen organizado, añadió.

Autoestima colectiva

Para Carlos Juárez Cruz, una de las maneras de solucionar este problema y comenzar a reducir estos números es apostarle a realizar intervenciones en la construcción de paz que tomen en cuenta los factores fundamentales de la causa raíz de la violencia, en la cual el buen funcionamiento del gobierno, la distribución equitativa de los recursos, el libre flujo de información, un entorno empresarial sólido, alto nivel de capital humano, la aceptación de los derechos de los demás, los bajos niveles de corrupción y las buenas relaciones con los vecinos pueden ser los pilares para comenzar ese trabajo, explicó.

Por su parte, Everard Meade enalteció que Sinaloa cuenta con los recursos que pueden contribuir a esto, pues señaló que hay instituciones que sí funcionan, solo es cuestión de hacer que funcionen en todas direcciones; es decir, que los jóvenes, en especial los de clase media —de acuerdo con Meade— hagan uso de las opciones de estudio que brinda el estado en su nivel medio y superior.

Por ejemplo, esa posibilidad de estudiar que no tienen otros estados como el de Guerrero, comentó. «Es un gran proceso de autoestima colectivo. Todos quieren quitar la mala fama, pero tienen que hacer algo. No es una cuestión de propaganda o política pública», destacó.