"Los muy cretinos": AMLO arremete contra Calderón y la oposición por exigirle resultados

México.- El presidente AMLO llamó "cretinos" e hipócritas a Felipe Calderón y los demás opositores por exigir resultados a su gobierno cuando en sexenios pasados imperó la corrupción y la complicidad con el crimen organizado.

En La Mañanera desde Culiacán, Sinaloa, este viernes 27 de mayo el presidente Andrés Manuel López Obrador acusó a Felipe Calderón de "robar la presidencia" en las elecciones de 2006 junto a los "delincuentes de cuello blanco", además de buscar "legitimarse" declarando la "guerra contra el narcotráfico" sin tener estrategia alguna, desatando una crisis de violencia sin precedentes.

Al ser cuestionado sobre los avances en el asesinato del periodista Luis Enrique Ramírez, AMLO expuso que la violencia actual en México es resultado de una descomposición fruto de la corrupción en gobiernos pasados, por lo que pasó a señalar a Calderón, su ex rival político.

"Se descompuso mucho, esa es otra cuestión que debe de tomarse en cuenta, que esto no es que haya surgido de la nada, esto se produjo lamentablemente porque el gobierno estaba al servicio de la delincuencia. ¿Por qué se les va a olvidar cuando Felipe Calderón se roba la presidencia? Felipe Calderón y el grupo de la delincuencia de cuello blanco se roban la presidencia, imagínense lo que es eso, robarse la voluntad de todo un pueblo", aseveró el mandatario.

Además de la "guerra contra el narco", el presidente López Obrador consideró el colmo que Calderón haya designado como secretario de Seguridad Pública a Genaro García Luna, quien actualmente está preso en Estados Unidos por acusaciones de narcotráfico.

Con evidente molestia, AMLO llamó "cretinos" e hipócritas a los miembros de la oposición, entre quienes figura el expresidente panista, por cuestionarlo y exigirle resultados después de todos los atropellos y actos de corrupción que ocurrieron durante años pasados.

"Por si fuese poco todo lo que estoy diciendo, coloca como secretario de Seguridad a García Luna, ese era su brazo derecho. Entonces los muy cretinos ahora, o desinformados, nos dicen: '¿y qué estás haciendo? ¿por qué no resuelves el problema?'. Esa doble moral, esa hipocresía es lo que más molesta, nosotros estamos enfrentando el problema, atendiendo las causas", dijo AMLO contra la oposición.

Minutos antes, el presidente de México aseguró que su gobierno no tiene "relaciones de complicidad con nadie" y no habrá impunidad en el caso de Luis Enrique Ramírez ni en los demás asesinatos de periodistas y civiles que se investigan. Incluso subrayó en la llamada Cuarta Transformación no se encubrirá a nadie, aunque se trate de familiares suyos.

"Ahora no hay impunidad para nadie, nosotros no tenemos patrones, jefes, solamente tenemos como amo al pueblo de México, somos libres. Tengan confianza de que no vamos a encubrir a nadie, sea quien sea, sea mi hermano, mi hijo, mi familia; eso ya cambió, esto es la transformación, por eso llegamos, y no vamos nosotros a hacer lo mismo que se hacía antes", aseguró López Obrador.