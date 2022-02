"Los que se juntan con el diablo les va mal": AMLO se burla de caída del líder de FRENA en plena transmisión

México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador se burló de la caída de Gilberto Lozano, líder del Frente Nacional Anti AMLO (FRENA) en plena transmisión en vivo mientras criticaba a la 4T, un video que se volvió viral en redes sociales.

Al final de La Mañanera de este 8 de febrero de 2022, AMLO exhibió el video en el que el líder de FRENA se cae de su silla mientras critica al gobierno de López Obrador, por lo que el mandatario advirtió que tiene "un ángel de la guarda" y que a "los que se juntan con el diablo les va mal".

"El señor ayer estaba informando y hablando en contra mía, yo traigo un ángel de la guarda, los que se juntan con el diablo les va mal, ¿por qué no ponen lo del señor? Con todo respeto", justificó entre risas para luego mostrar el video de la caída de Gilberto Lozano.

Para contextualizar, el presidente López Obrador recordó que Gilberto Lozano es el líder del movimiento FRENA, un grupo opositor a su gobierno desde el principio del sexenio, presuntamente ligado a los dueños de FEMSA, donde el empresario trabajó.

El mandatario recordó que simpatizantes de FRENA estuvieron recolectando firmas para la revocación de mandato, pues están llamando a votar para que AMLO no concluya su sexenio, además de organizar diversas protestas a lo largo y ancho del país exigiendo la renuncia de AMLO.

"El señor Lozano es el dirigente o uno de los dirigentes del grupo FRENA, que fue uno de los grupos opositores a nuestro gobierno desde el principio ha estado en contra de nosotros, se ha hablado de que apoya en Monterrey a los dueños de Oxxo, FEMSA, nada de eso está demostrado pero sí trabajó ahí en FEMSA, y él encabeza un movimiento que se llama FRENA, que estuvieron aquí protestando pidiendo que yo renunciara, ellos sí recogieron firmas para la revocación de mandato, están llamando a votar en contra del presidente", explicó el titular del Ejecutivo.

Además de reconocer que los opositores están en todo su derecho de protestar contra su gobierno, el presidente admitió que los integrantes de FRENA le caen bien, ya que "no simulan que son independientes", un comentario que hace eco en sus declaraciones contra la periodista Carmen Aristegui, a quien acusó de engañar durante mucho tiempo y pertenecer al bloque conservador.

"Me caen bien, porque no simulan de que son independientes, de que son objetivos, neutros, de que son centristas, moderados, Ocampo decía que el moderado no era más que un conservador más despierto, yo diría más simulador, que no se define sobre todo en momentos de transformación", aseveró AMLO.

La caída de Gilberto Lozano

La caída del líder de FRENA ocurrió durante una transmisión en vivo. Mientras el empresario criticaba a AMLO, su silla se rompió y él cayó al suelo.

"López ayer se refirió a mí en La Mañanera, me está echando encima a todos sus perros de disidencia controlada. Por cierto, se le están acabando sus días al señor", dijo el opositor justo antes de caer al suelo.

Lozano se puso de pie rápidamente, ignorando por completo lo sucedido para continuar con su discurso contra AMLO, pero el bochornoso momento no pasó desapercibido por los internautas y se volvió viral en redes sociales, con una lluvia de burlas contra el líder opositor.

Previamente, el dirigente de FRENA se había vuelto viral por la caída de un cuadro con la imagen de la Virgen de Guadalupe a sus espaldas mientras pronunciaba un discurso contra AMLO.