Los que vienen a sustituirme pueden ser mejores: asegura AMLO relevo generacional en la Presidencia

Morelos.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, indicó que detrás de él podría llegar mejores personas para ocupar el puesto, indicando que para el 2024 se viene un relevo generacional.

Durante su gira por Coatlán del Río, Morelos, donde inauguró una sucursal del Banco del Bienestar, AMLO volvió a hablar sobre el futuro de su carrera política, destacando que ya sólo le faltan dos años al frente del Gobierno de México.

En este sentido, el mandatario federal señaló que es necesario dejar la presidencia a las nuevas generaciones, donde podría llegar una mejor persona al puesto.

“El tiempo en que estemos en el gobierno y yo llamo, convoco, a que nos apuremos, porque ya me faltan dos años y tres meses, y ya está tomada la decisión, porque es una cuestión de principios, yo ya me voy a jubilar terminando mi mandato, ya cierro el ciclo y va a haber relevo generacional y no se preocupen porque los que viene a sustituirnos pueden ser mujeres, hombres, hasta mejores que el que les está hablando”, aseveró durante el acto inaugural del banco.

Acompañado de diferentes miembros del gabinete federal, así como del gobernador del estado de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, el presidente Andrés Manuel indicó que, sin importar quién sea su sucesor, la mentalidad de los ciudadanos ya ha cambiado, tal como lo esperaba la llamada Cuarta Transformación.

“De lo que no hay duda es que lo mejor que tenemos ahora es el pueblo, porque ya cambio la mentalidad del pueblo”, agregó.

Durante todo el fin de semana, Andrés Manuel realizó una gira por el Estado de México, Morelos y la Ciudad de México, principalmente para la inauguración de sucursales del Banco del Bienestar, refrendando que seguirá trabajando en sus dos últimos años de gobierno.