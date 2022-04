Los resultados son que AMLO no pudo: Loret de Mola sobre revocación de mandato

México.- El periodista Carlos Loret de Mola declaró que los resultados de la revocación de mandato son que "AMLO no pudo", pues asegura que la consulta popular del 10 de abril estuvo marcada por una serie de fracasos del mandatario debido al bajo nivel de participación ciudadana.

En su columna de opinión publicada este martes 12 de abril, Loret de Mola destacó que en la revocación de mandato el presidente Andrés Manuel López Obrador no pudo alcanzar ni la mitad de los votos que ganó en las elecciones de 2018, tampoco igualó los votos de la consulta popular de 2021 ni alcanzó el 40% de la lista nominal que se necesitaba para que la última consulta fuera vinculante, y tampoco se llevó los votos del total de beneficiarios de sus programas sociales.

"Los resultados de la revocación son una larga lista de 'AMLO no pudo'. No pudo llegar ni a la mitad de votos que tuvo en el 2018. No pudo superar su votación de 2021. No pudo alcanzar el 40% de la lista nominal para que la consulta fuera 'vinculante'. No pudo ni siquiera sacar a votar a los 21 millones de beneficiarios de programas sociales", escribió Loret de Mola sobre la revocación de mandato de AMLO.

El conductor de Latinus abundó que AMLO tampoco igualó el número de votos que se llevó la oposición en las elecciones intermedias de 2021 ni afianzó su respaldo en los estados del norte del país, sin mencionar que "no pudo convencer a más del 80% de la gente para que participara".

Incluso mencionó que el presidente López Obrador ni siquiera pudo superar la votación que obtuvo Enrique Peña Nieto en las elecciones de 2012, por lo que puso en duda el título de presidente "más popular del mundo" que AMLO se adjudica.

"El presidente que se autonombra el más popular del mundo, no pudo ni empatar al menor popular que ha tenido México", criticó el periodista opositor.

Loret se burló de la baja participación ciudadana en la consulta de revocación de mandato de AMLO. Foto: Cuartoscuro

Loret se burló de la baja participación ciudadana en la revocación de mandato, pues aunque el 90% de votos estuvieron a favor de que AMLO siga en la presidencia, recordó que se trata de apenas 15 millones de mexicanos.

La cifra de ciudadanos que votaron en un país de 90 millones de electores, pese al uso de todo el aparato del Estado y el proselitismo de funcionarios públicos, para Loret de Mola es una muestra de que "ya no hay pueblo bueno, lo que hay es operación electoral".

El periodista insistió en que "ser popular no quiere decir ser bueno", y como ejemplo mencionó el alza en la popularidad del presidente ruso Vladimir Putin tras el inicio de la invasión a Ucrania; la victoria del dictador Daniel Ortega en las elecciones de Nicaragua del año pasado, o incluso el "apoyo" del 100% del que gozó el líder norcoreano Kim Jong-un.

Por último, Carlos Loret de Mola sugirió que AMLO debería tener presente que debe gobernar para 120 millones de mexicanos y no sólo para los 15 millones que lo respaldaron en la consulta de revocación de mandato.

"Ojalá López Obrador, al verse en el espejo, no se engañe. Que se acuerde que sus opositores tuvieron 22 millones de votos en el 2021 y que es su deber gobernar para 120 millones de mexicanos, no sólo para sus 15. Le iría mejor con eso mente".