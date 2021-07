Los retos para las mujeres tras las elecciones en México

México.- En un esfuerzo de diversos medios de comunicación, Debate lo invita al evento sobre la presencia de la mujer en puestos de poder político derivado del último proceso electoral.

Cuenta con la participación de Enrique Cabrera, periodista y analista de El Universal; Beatriz Paredes, senadora por la LXIV Legislatura; Flavia Freidenberg, miembro del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

La moderación le corresponde al director general de la Fundación Miguel Alemán, Alejandro Carrillo Castro.

Organiza Debate en conjunto con Periódicos Asociados en Red (PAR) y la Fundación Miguel Alemán. Siga la transmisión hoy a las 10:00 horas (hora del Pacífico) a través de nuestras cuentas digitales: Facebook PeriodicoElDebate, Twitter @ELDEBATE y YouTube ELDEBATENOTICIAS.

