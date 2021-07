¡Los trabajadores de Oaxaca son los más codiciados en Nueva York!: afirma AMLO

México.- El presidente de México Andrés Manuel López Obrador afirmo que los trabajadores de Oaxaca son los más codiciados en Nueva York, en especial en las obras de construcción.

Durante su gira por el estado de Sonora, AMLO recordó que el Programa La Escuela Es Nuestra los fondos para reparar o mejorar las instituciones educativas son entregados a los padres de familia, para que ellos decidan que obras se realizaran.

"Entonces, todo se está entregando de manera directa, porque así cada ciudadano libre hace lo que considera más conveniente. No hay tutela, no se requiere que se les conduzca", explico el presidente de México, señalándo también que los recursos ya no se pierden al bajar desde el Gobierno Federal a la manos de los padres pues es apoyo directo.

Tras ello, recordó que cuando el programa comenzó se tuvo que enfrentar a bastantes criticas y cuestionamientos, entre ellos, se exponía que los padres no sabrían que hacer con el dinero y tampoco tendrían el conocimiento para que se ejecutara de la mejor manera.

Estos cuestionamientos fueron similares a los que recibió cuando autorizó que en Oaxaca fueran los mismo pobladores quienes se encargaran de realizar las construcciones de las carreteras.

"Se argumenta mucho, por ejemplo: ‘Es que les falta conocimiento técnico’, eso decían cuando tomamos el acuerdo de entregar el dinero de manera directa a los pueblos de Oaxaca para que hicieran sus caminos de concreto: ‘Sí, pero no van a tener capacidad técnica’", recordó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Posteriormente defendió a los trabajadores oaxaqueños señalando que eran los más codiciados en Nueva York para emplearlos en construcciones.

"¿Cómo no van a poder hacer un camino, si son los trabajadores más codiciados en Nueva York, los trabajadores de la construcción, que más se prefiere? Si fueron los que construyeron Monte Albán, ¿no van a poder hacer un camino? Como hacer una calle de concreto con revolvedoras, ¿qué ciencia tiene eso?", defendió AMLO a los oaxaqueños y la entrega de apoyos directos.

Sí bien puede ser cierto lo que declara el presidente de México, no absuelve de la necesidad de tener los conocimientos técnicos para crear estructuras que soportes distintos pesos e interperies.

"Bueno, pues ahí están haciendo ya los caminos en Oaxaca, trabajando hombres y mujeres. Las mujeres, aportando su sensibilidad, su finura, escogiendo las piedras. Y son caminos artesanales, bellísimos, bien hechos", prosiguió AMLO en la defensa.

Finalmente, reconoció que los trabajadores de Oaxaca han sido tan honestos que hasta cuando les sobra presupuesto, deciden regresarlo a la federación.

"Y hasta devuelven presupuesto, le sobra el dinero. No es el sistema tradicional de que ‘voy a hacer un camino y vamos a licitarlo’, y como por arte de magia gana la licitación, el concurso, el dueño de la empresa que está mejor relacionada con el gobierno, y cobran carísimo porque tienen que dar moche, y hacen una mala obra, pintan el camino, una capita de asfalto y vienen las lluvias, o con el tiempo y de nuevo el camino vuelve a ser de terracería" finalizó AMLO.