"Los vamos a denunciar": PRI acusa a AMLO de intervenir en elecciones en Hidalgo

El mandatario también se burló del proyecto del "Tren Tolteca" de la candidata priista, por lo que celebró en tono irónico o que "cuando menos ya no van a estar en contra del Tren Maya en estos días".

"En Hidalgo hay algo también sorprendente, es para refrescar la memoria. Le pregunto a los de Coahuila: ¿qué no eran los panistas los que acusaban de corrupción a los Moreira? Que habían endeudado a Coahuila, incluso lo denunciaron a Humberto Moreira, que llegó a ser presidente del PRI", mencionó AMLO.

En esa línea, sostuvo que debido a que Morena ya no cuenta con el apoyo de la gente, el presidente de México "ordenó a todo el gobierno federal y a los gobernadores morenistas hacer campaña en los estados".

"Claro que desde el gobierno de la República están apuntalando y están apoyando no sólo al candidatito de Hidalgo , que aparte de todo es un misógino que ataca a las mujeres, que ha sido denunciado públicamente, que les vamos a ganar (...) lo que están haciendo es utilizar el aparato del Estado mexicano para perseguir a los opositores y para tratar de ganar las elecciones (en Hidalgo)", señaló el dirigente del PRI contra AMLO .

Raúl Durán Periodista

Egresé de la licenciatura en Lengua y Literatura Hispánicas de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) en 2018. Inicié mi experiencia como en medios de comunicación en enero de 2019, uniéndome al equipo de periódico EL DEBATE como reportero web para el portal de noticias Debate.com.mx, permaneciendo como tal a la fecha. Me dedico a elaborar noticias de interés general y generar contenido para búsquedas de Google con base en conocimientos de SEO, para lo cual me he capacitado con diversos cursos proporcionados por Google. Mi interés periodístico se centra en temas de política, cultura, economía y seguridad tanto a nivel nacional como global. Escribo consciente de la responsabilidad que implica el acercar al lector información, procurando siempre que ésta sea veraz e imparcial.