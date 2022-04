"Los vamos a sacar en 2024": Ricardo Anaya celebra a la oposición y advierte que Morena quedará fuera

"Ellos (Morena) no representan a todos los mexicanos, somos muchos más los que nos oponemos a su visión retrógrada y pendenciera, somos muchos más los que queremos un futuro mejor (...) Está clarísimo que vienen en picada. Yo estoy convencido de que unidos podemos frenar este desastre. Sí hay esperanza, en 2024 los vamos a sacar , los vamos a sacar para que el país vuelva a ser de todas y de todos...", declaró Ricardo Anaya sobre 2024.

Aseveró que Morena y sus aliados "no representan a todos los mexicanos" , sino que son muchos más los ciudadanos que quieren "un futuro mejor", al tiempo que recordó que en la consulta de revocación de mandato AMLO obtuvo solamente la mitad de los votos que en le dieron la victoria en las elecciones de 2018.

" Yo sé muy bien lo que es pagar el precio de ser oposición (...) La buena noticia para México es que definitivamente sí hay de otra, y que ya tenemos trazado el camino. La unidad de la oposición va a dar frutos. Estamos haciendo lo correcto y los números claramente están de nuestro lado. No se nos olvide que Morena tiene mayoría en la Cámara, pero no tuvo la mayoría de los votos. Fíjate, en 2021 su coalición obtuvo, en números redondos, 21 millones de votos, mientras que los partidos de oposición obtuvimos 23 millones de votos", señaló.

El excandidato del PAN a la presidencia dijo saber muy bien el costo de ser opositor en el gobierno de AMLO , en alusión a la "persecución" de la que fue objeto por las acusaciones de Emilio Lozoya en su contra, que lo pusieron en la mira de la Fiscalía General de la República (FGR) y provocaron su huida del país, pues cabe recordar que se encuentra en Estados Unidos desde entonces y no se ha confirmado su retorno a México.

