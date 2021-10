Los videojuegos, ¿los enemigos de la paz social en México?

México.- Durante su Gobierno, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha señalado a los videojuegos por presuntamente promover la violencia en los menores, y ha criticado a los padres de familia que permiten su uso.

Este discurso tomó fuerza el día de ayer, luego de que la Secretaría de Gobernación señalara que el crimen organizado recluta a menores como “halcones” a través de videojuegos. Si bien, esta parece ser una nueva forma de operar del crimen organizado, de acuerdo con especialistas, los videojuegos en sí no son responsables de la cultura de la violencia en los países, o casos más específicos como tiroteos en escuelas.

En todo caso, indicaron que la falta de equilibrio en el uso de los mismos, la falta de supervisión de adultos o problemas emocionales previos son los que podrían generar efectos negativos en quienes los usan y la sociedad.

Crimen organizado

Ricardo Mejía Berdeja, subsecretario de Seguridad Pública, alertó que grupos del crimen organizado comenzaron a reclutar a menores de edad como “halcones” por medio de videojuegos como Free fire, Call of duty, Gears of war y Grand theft auto V. El subsecretario detalló que el modus operandi se basa en que el reclutador se hace pasar por un joven que envía invitaciones por madrugada o cuando ningún padre o madre o tutor vigila a los menores.

Decálogo

Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, presentó un “breve decálogo” de recomendaciones para jugar de forma segura en línea. Indicó que las recomendaciones son puestas a consideración de padres de familia, maestros y a la sociedad mexicana para que se debatan al respecto.

Añadió que el perfil de los reclutados son jóvenes que estén interesados en las armas, adrenalina y, posteriormente, crean eventos privados en donde les dan las instrucciones para su reclutamiento en las filas criminales. En conferencia matutina, el funcionario detalló el caso de un secuestro de tres menores de Oaxaca, entre 11 y 14 años, para trabajar como “halcones” en Monterrey y que fueron contactados por medio del videojuego Free fire.

¿Los videojuegos son el enemigo?

Para el pedagogo Prudenciano Moreno, los videojuegos en sí, al igual que las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación, incluyendo las redes sociales y el internet, no son responsables de que algo vaya mal en el comportamiento de los niños, niñas y adolescentes. “Un niño debe de tener la protección de su familia, lo que observamos ahí es que no la tienen”, apuntó. Aunque reconoció que no es en todos los casos, dijo que una gran cantidad de familias no protegen a sus hijos al respecto, simplemente los descuidan por estar ocupados en otras cosas, como el trabajo o por un tema emocional.

Según estudios psicológicos, la mayor parte de las familias en Estados Unidos, pero se puede hacer extensivo a México también, tienen el abandono emocional de los niños como problema muy fuerte; económicos, en el caso de las familias pobres, o por problemas de frialdad emocional, en el caso de las familias ricas.

“Pero, definitivamente, los videojuegos son neutrales, los videojuegos se pueden usar, pero no usarlos 36 horas seguidas. Se pueden usar una hora, dos, tres, pero lo que demuestra es un fenómeno más grande, que es el abandono emocional que tienen las familias con respecto a sus hijos, a la niñez”, sostuvo.

El especialista indicó que con este abandono emocional, los niños buscan salidas y usan la fantasía, por lo que, finalmente, los videojuegos se vuelven un escape, sustituto de esa falta de cariño, de amor y de afecto que padecen las familias.

Insistió en que no se trata de dejar a los niños sin jugar, ya que estos también necesitan diversión, sino que se trata de un equilibrio y estar acompañados de un adulto.

Efectos a cuestionar

Antonio Velarde, psicoterapeuta humanista, opinó que existen diferentes tipos de videojuegos e, incluso, hay universidades y escuelas que enseñan a través de videojuegos. Sin embargo, indicó que cuando se habla de los beneficios y los contras, se tiene que tomar en cuenta que no solo se trata del uso, sino de la frecuencia del uso y la motivación. Analizó que no es lo mismo usar el videojuego para relajarse poco tiempo, a que se haga una dependencia.

En este tema, agregó que no hay formalmente un trastorno por videojuegos, de acuerdo con el Manual Global DCM, editado por la Asociación Americana de Psiquiatría.

Antonio Velarde añadió que se aprecia que los videojuegos, en ocasiones, tienen un impacto negativo cuando la frecuencia de su uso provoca una disfuncionalidad, es decir, que se desatienden otras áreas de la vida.

Para Debate, mencionó que posiblemente hay una adicción que se tendría que tratar cuando los niños se ponen violentos si no se les permite el uso de videojuegos, sacrifican horas de sueño o de descanso para estar conectados en un juego o si en algún momento no tienen conexión, experimentan ansiedad, preocupación o llanto.

¿Qué provocan los videojuegos violentos?

Prudenciano Moreno, pedagogo, opinó que los videojuegos violentos también son un escape para los menores. Enfatizó al respecto que, así como hay películas violentas y de terror, el hecho de verlas no significa que la persona se va a convertir en un asesino. Se trata, dijo, de lo que está detrás del uso de ese videojuego.

Por su parte, el psicoterapeuta humanista Antonio Velarde enfatizó que los videojuegos comerciales, los más conocidos, que tienen un contenido violento, donde el juego consiste en matar a otras personas, conductas delictivas, sin duda, tienen una afectación porque llevan al niño o adolescente a perder el sentido de la realidad, lo anterior, dependiendo del tiempo de uso de los mismos.

Para entender...

Prohibiciones de uso en otros países

Antonio Velarde, psicoterapeuta humanista, indicó que recientemente, China emitió una nueva política sobre videojuegos y está prohibiendo su uso a menores de 18 años entre semana. Solo se les permite jugar como máximo tres horas en horarios regulados el fin de semana. Sin embargo, opinó que la prohibición nunca es el camino, pero en este caso muestra un nivel de alarma que tiene el Gobierno chino por el uso de videojuegos.