Los videojuegos no son malos, malo es divertirse con la violencia: Beatriz Gutiérrez Müller tras caso Free Fire

México.- La escritora Beatriz Gutiérrez Müller se pronunció en contra de los videojuegos violentos tras darse a conocer que los cárteles del narcotráfico reclutan niños y adolescentes a través de juegos y redes sociales.

Desde su cuenta personal de Facebook, Beatriz Gutiérrez criticó que los videojuegos "en sí mismos no son malo es", sino que lo malo es divertirse con juegos violentos sin que los padres fomenten valores positivos a sus hijos, quienes podrían "canalizar" sus energías en otras actividades.

"Los juegos en sí mismos no son malos (bueno, la mayoría). Malo es divertirse con juegos que fomentan la violencia, el racismo, la discriminación, la intolerancia y otras actitudes, sin que a la vez los padres demos herramientas a nuestros hijos para el fomento de la paz, el respeto a los demás, la inclusión y canalizar sus muchas energías en actividades más edificantes", opinó la académica.

La esposa del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) recordó que en la Mañanera de este miércoles la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) presentó el caso de tres niños de Oaxaca que fueron rescatados del crimen organizado tras ser reclutados a través del videojuego Free Fire.

La escritora se pronunció tras presentarse el "caso Free Fire" en la Mañanera de este miércoles. Foto: Cuartoscuro

Gutiérrez Müller calificó de "triste y preocupante" el caso de los niños oaxaqueños, que fue llamado "caso Free Fire", destacando que gracias a la oportuna intervención de las autoridades fueron rescatados antes de ser llevados a la frontera con Estados Unidos para sumarse a las filas del crimen organizado.

"Enganchados por el crimen organizado, a consecuencia de su adicción por los juegos electrónicos y sin supervisión de los adultos. Por fortuna e intervención de las autoridades, los chiquitos fueron rescatados antes de ser llevados a la frontera para dedicarse a actividades ilícitas", detalló la escritora.

Además, compartió el decálogo proporcionado por la titular de la SSPC, Rosa Icela Rodríguez, para prevenir que niños y adolescentes sean reclutados por cárteles de droga a través de los videojuegos.

Se trata de 10 recomendaciones y acciones conjuntas entre gobierno, familia y sociedad, que son las siguientes:

1. No jugar ni chatear con desconocidos.

2. Establecer horarios de juego.

3. No utilizar cuentas de correo electrónico personales sino generar nuevas para jugar.

4. No proporcionar datos personales ni datos telefónicos ni datos bancarios.

5. No usar micrófono ni cámara.

6. No compartir ubicación.

7. Reportar aquellas cuentas agresivas o sospechosas.

8. Tener la configuración de seguridad para los niños en los dispositivos "Control parental".

9. En caso de menores de edad, jugar de preferencia bajo la supervisión de los adultos.

10. Si se detectan estas conductas, algún tipo de acoso o amenaza en contra de las niñas, niños o adolescentes, mientras juegan se puede reportar al 088.

Por último, Beatriz Gutiérrez Müller invitó a las madres y padres de familia a estar en comunicación con sus hijos y fomentarles valores positivos, pues lo considera un aspecto clave para evitar que sean influenciados por la violencia de ciertos videojuegos y caigan en manos del crimen organizado.

"Platiquemos con nuestros hijos a menudo. Hay que persistir, no cansarse. Continuar enalteciendo valores tales como la amistad, la cooperación, el respeto a los mayores, a la vida íntima y otras. No dejemos en manos de otros su educación humanista y solidaria", expresó la esposa de AMLO.