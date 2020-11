Los videos de Pío López Obrador y David León: un as bajo la manga de Luis Videgaray

México.- A pesar de que en estas últimas semanas todo parecía jugarles en contra a Luis Videgaray, ex secretario de Relaciones Exteriores en el gobierno de Enrique Peña Nieto y al propio ex presidente, algunos analistas políticos han dejado entrever la posibilidad de que estos utilicen a su favor los videos que el periodista Carlos Loret de Mola dio a conocer en el mes de agosto, en los que se podía ver cómo Pío López Obrador recibía sobres con dinero de las manos de David León, ex titular de Protección Civil.

El escandalo en el que se vieron envueltos el hermano del presidente de México, Pío López Obrador y el ex titular de Protección civil, David León, el pasado mes de agosto cuando Carlos Loret de Mola difundió dos videos en el que se podía ver que León le entregaba sobres con dinero a López Obrador, podría jugar fuertemente en contra de una futura orden de aprehensión girada contra Luis Videgaray, ya que este puede utilizar ambos archivos multimedia como parte de su autodefensa.

Según revela el portal Aristegui noticias, durante su participación en el programa Me gusta leer en tiempos de coronavirus, el historiador y analista político José Antonio Crespo se refirió al caso de Enrique Peña Nieto y su ex mano derecha, Luis Videgaray, mencionando que estos podrían tener como as bajo la manga el presentar los videos de López Obrador y León buscando integrarlos como parte de su defensa contra los delitos de los que actualmente se les acusa, aunque ciertamente no se ha logrado que un juez autorice una orden para que se les aprehenda.

El experto en política puntualizó que los videos proporcionados por el periodista de W radio pueden ser usados, tanto por Enrique Peña Nieto como por Luis Videgaray, como "pruebas ilícitas" que actúen en su favor. Además mencionó que cabe la posibilidad de que los ex funcionarios cuenten con más videos de personas que se encuentran en el círculo social cercano al actual mandatario mexicano.

El caso Luis Videgaray

Recientemente, la Fiscalía General de la República (FGR) acusó a Luis Videgaray de, entre otros delitos, "traición a la patria", sin embargo la orden de aprehensión fue rechazada por el poder judicial.

Debido a que durante su tiempo en funciones, a Videgaray se le llegó a considerar el segundo hombre más poderoso solo por debajo de Enrique Peña Nieto, el poder que el ex secretario de Relaciones exteriores ejercía era tan grande que no sucedía nada relevante en el gobierno sin que él se enterara e interviniera en ello.

Terminado el gobierno de Peña Nieto, Luis Videgaray conservó un bajo perfil, mudándose al otro lado del Río Bravo desde donde funge como docente en el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) en los Estados Unidos y lugar en el que se cree que continua mientras observa cómo las autoridades mexicanas lo traen en la mira después de la captura y extradición de Emilio Lozoya Austin, ex director de Pemex.

Fue a consecuencia de la detención del ex titular de Petróleos mexicanos cuando comenzaron a salir nombres de funcionarios del sexenio de EPN involucrados en La Estafa Maestra y Odebrecht, ambos casos grandes pilares de la corrupción. Entre los implicados se encuentra Luis Videgaray a quien se acusó de haber desviado recursos públicos de, aproximadamente, una docena de programas federales.

Las acusaciones contra Videgaray crecen conforme pasan los días. Hace unos días el ex oficial mayor de Sedesol y Sedatu, Emilio Zabadúa, desveló que el ex secretario de Relaciones Exteriores habría desviado los recursos económicos a través de la Cruzada Nacional contra el Hambre, la cual se utilizó para actos proselitistas en favor de la campaña que llevó al poder a Enrique Peña Nieto en el 2012.