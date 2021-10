Lozoya en restaurantes y youtubers en la cárcel: Chumel Torres reacciona a fotos del exdirector de Pemex

México.- El influencer Chumel Torres reaccionó a las fotografías de Emilio Lozoya cenando en un restaurante de lujo con críticas a la situación legal de algunos youtubers, que se encuentran tras las rejas.

Desde su cuenta oficial de Twitter, Chumel Torres compartió un comentaario a propósito de la polémica por el exdirector de Pemex captado en el restaurante Hunan, pese a que se encuentra vinculado a proceso por lavado de dinero, cohecho y asociación delictuosa.

En contraste, el conductor de El Pulso de la República resaltó que algunos youtubers se encuentran en la cárcel, como YosStop, presa desde el 29 de junio por el delito de pornografía infantil.

"Estamos viviendo un estado en el que Lozoya cena en restaurantes y youtubers purgan en la cárcel", fue el comentario de Chumel Torres.

El comentario del comediante resalta la diferencia en el actuar de la Fiscalía General de la República (FGR) hacia Lozoya, quien se ha convertido en su testigo protegido en el caso Odebrecht, y youtubers como YosStop o Rix, contra quienes no tardó en girar órdenes de aprehensión.

Emilio Lozoya fue captado en el restaurante Hunan de la CDMX. Foto: Especial

La publicación de Chumel Torres ha rebasado los 14 mil 600 "Me gusta" y mil 800 retuits, con cientos de comentarios de sus seguidores, quienes lo secundan o lo critican por salir en defensa de presuntos criminales, aunque se trate de youtubers.

"O sea si pero no es como para minimizar los crímenes de youtubers", "No te equivoques Chumel, no se trata de en qué trabajan los que cometen delitos, SEA CUAL SEA su empleo, si delinquen deben pagar", fueron algunos de los comentarios.

No es la primera vez que Chumel Torres gritica a las autoridades por las acciones legales contra sus colegas. Tras el arresto de YosStop, acusó que durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) han sido detenidos más creadores de contenido que narcotraficantes.

En cuanto a Emilio Lozoya, la reacción general en redes sociales ha sido de indignación tras difundirse las fotos en las que aparece disfrutando una cena en un restaurante de lujo en la Ciudad de México.

Las imágenes fueron tomadas y publicadas por la periodista Lourdes Mendoza, quien exhibió que el exdirector de Pemex faltó a la audiencia de su demanda por daño moral el pasado 10 de septiembre bajo el argumento de que estaba en arraigo domiciliario, pero eso no le impidió salir a cenar.

"Entré y, efectivamente, Emilio Lozoya estaba en tremenda fiesta, departiendo, ligando y comiendo el afamado pekin duck de la cocina cantonesa china. Casi de inmediato lo reconocí, aunque estuviera de espaldas a la entrada, y sin perder el tiempo les tomé cuatro fotos", relató en su columna para El Financiero.

Leer más: ¡Ya es tiempo! Urge AMLO a universidades regreso a clases presenciales

Por su parte, AMLO aclaró que el exfuncionario no tiene prohibido salir de su domicilio, pero sí de la CDMX, por lo que su acción "no es ilegal, pero sí inmoral".