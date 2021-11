Lozoya es desechable para AMLO porque ya declaró contra opositores: Marko Cortés

México.- Tras decretarle prisión preventiva justificada a Emilio Lozoya, el Partido Acción Nacional (PAN) aseguró que el ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex) fue utilizado por el gobierno federal únicamente para declarar en contra de los opositores de la Cuarta Transformación.

Este miércoles 3 de noviembre, un juez de control del Reclusorio Norte resolvió modificar la medida cautelar contra el ex funcionario del gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto, por lo que determinó que este seguiría el proceso en su contra por el caso Odebrecht en el centro penitenciario, en lugar de llevarlo en libertad, como en el último año.

Mediante un comunicado, Acción Nacional sostuvo que no se podía permitir que un delincuente confeso, como lo es Lozoya Austin, permaneciera en libertad condicionada lo que le permitió asistir a "reuniones sociales con tal descaro", en referencia a las fotos donde fue captado en el restaurante "Hunan" de la Ciudad de México.

“Ya era tiempo de que un delincuente confeso como es Lozoya estuviera en la cárcel y no en libertad condicionada para asistir a reuniones sociales con total descaro", enfatizó el blanquiazul.

El partido de oposición acusó a Lozoya de haber recibido protección de las "más altas esferas del poder político" durante casi un año y medio, después de que fuera extraditado de España a México en julio de 2020.

"Lozoya sirvió para que declarara contra la oposición y ahora ya es desechable”, señaló el PAN.

Acción Nacional manifestó sus esperanzas en que se aplique todo el peso de la ley a Emilio Lozoya por los hechos delictivos en los que tuvo participación y que, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, deje de utilizarlo para su persecución politica en contra de sus adversarios.

Por su parte, al compartir el comunicado, el dirigente nacional del blanquiazul, Marko Cortés sostuvo que si los medios de comunicación no hubieran ejercido presión al difundir las fotos del ex director de Pemex cenando en un restaurante de la CDMX, el ex funcionario "seguiría cenando en los mejores restaurantes del país".

"La prisión preventiva dictada contra Lozoya es un triunfo de la opinión pública sobre la simulación constante del gobierno. Si los excesos no hubieran sido exhibidos por los medios de comunicación, seguiría cenando en los mejores restaurantes del país", reprochó el panista.