Lozoya es la cortina de humo favorita de AMLO: Loret de Mola

México.- El periodista Carlos Loret de Mola advirtió que el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, se volvió no sólo "el símbolo de la lucha anticorrupción" del gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), sino también su "cortina de humo" favorita.

En un nuevo video publicado el jueves en Latinus, Loret de Mola retomó el tema de Lozoya y las implicaciones que ha tenido para la imagen de la 4T sus fotos cenando en un restaurante de lujo de la Ciudad de México, un hecho que provocó numerosas críticas y cuestionamientos contra el gobierno de AMLO.

"Emilio Lozoya se volvió el símbolo de la lucha anticorrupción del sexenio de López Obrador, y se volvió también el pretexto favorito, la cortina de humo predilecta", dijo.

Loret recordó que cada vez que AMLO enfrenta algún problema o polémica, habla de Lozoya. Ocurrió cuando su popularidad estaba en crisis por la pandemia, con la noticia de la extradición del exdirector de Pemex; cuando se revelaron videos de Pío López Obrador, su hermano, recibiendo dinero, salió un video similar de Lozoya.

De acuerdo con la consultora SPIN, en sus Mañaneras AMLO ha mencionado el nombre de Emilio Lozoya 139 veces, y Odebrecht en 183 ocasiones.

"De ese tamaño es la cortina de humo, ¿y qué creen? Pues que se quemó la cortina", dijo el periodista luego de que el excolaborador de Enrique Peña Nieto fue captado cenando en el lujoso restaurante Hunan.

El conductor de Latinus advirtió que las polémicas fotos de Lozoya bastaron para "mostrar la simulación en el caso estrella de este gobierno", y cuestionó las reacciones de los miembros de la 4T, que fueron desde la negación hasta aceptar a regañadientes la veracidad de las imágenes.

Recordó que Jenaro Villamil primero aseguró que no era Lozoya; luego dijo que sí era, pero que eran fotos viejas; luego que sí eran fotos actuales, pero no fueron tomadas por la periodista Lourdes Mendoza. "Y al final, que todo es legal, que Lozoya no violó la ley porque no está arraigado, que todo fue un ataque de la oposición", relató.

"Todo esto para que saliera el presidente a reconocer el numerito: sí era Lozoya, sí era una foto actual, sí estaba cenando en un restaurante de lujo, y sí, dejó en ridículo la lucha anticorrupción de López Obrador", añadió Loret de Mola.

Lozoya fue captado cenando en un restaurante de lujo de la CDMX. Foto: Especial

Cabe recordar que, tras la difusión de las fotos y el escándalo en redes sociales, AMLO reaccionó en la Mañanera diciendo que lo que hizo Emilio Lozoya sí es legal, "pero es inmoral que se den estas cosas", considerando que se trató de "una imprudencia" y "un acto de provocación".

Al respecto Loret cuestionó por qué se escandaliza la 4T, si fue el propio gobierno el que llegó a un acuerdo con Lozoya, convirtiéndolo en testigo protegido de la Fiscalía General de la República (FGR).

Fue AMLO quien ordenó que el exdirector de Pemex fuera perseguido, que se giraran órdenes de aprehensión contra su madre, su esposa y su hermana, que fuera extraditado desde España, que a su llegada a México ni siquiera lo encarcelaran, sino que lo llevaran a un hospital privado y de ahí a su casa, según el periodista.

"Si Lozoya está fuera de la cárcel cenando lujosamente, departiendo alegremente, es porque así lo pactó con López Obrador, y si Lozoya decidió mostrarse en público de una forma tan descarada y sin temor, es porque se sabe protegido por un pacto de impunidad, ¿qué le reclaman a Lozoya? Si él solo hace lo que el presidente le ha aprobado hacer", añadió.

Sin embargo, a más de un año de iniciado su juicio en México, Lozoya no ha presentado las pruebas para sustentar sus declaraciones contra exsenadores, exgobernadores y otros miembros de la oposición. De todos los señalados sólo han metido a la cárcel a uno: el exsenador del PAN Jorge Luis Lavalle.

"No hay ninguna detención de alto perfil. Peña Nieto, principal señalado de Lozoya, anda feliz de la vida", advirtió Loret.

En contraste, han salido a relucir las inconsistencias en la denuncia de Lozoya, con testimonios cambiados, documentos borrados, lugares erróneos y fechas que no corresponden, que ponen cada vez más en duda la veracidad de los señalamientos del exdirector de Pemex.