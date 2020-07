Lozoya estará más tiempo en el hospital por decisión médica: Abogado

CDMX.- Emilio Lozoya Austin, exdirector de Pemex, permanecerá 'dos o tres' días más internado en el Hospital Ángeles del Pedregal, sitio donde es atendido por Síndrome de Barret y anemia, pues ese tiempo determinaron sus médicos, informó su abogado Miguel Ontiveros al salir del nosocomio tras concluir la videoaudiencia contra su cliente.

Hay dos dictámenes médicos, pero esos sostienen una estancia de dos o tres días en el hospital hasta que sea dado de alta, son términos médicos en los que yo no puedo abundar, pero todavía se mantendrá en el interior del hospital”, abundó.

Ontiveros añadió que el acusado se mantendrá bajo revisión profesional no solo por órdenes de médicos privados, también lo dictaminaron así especialistas de la Fiscalía General de la República, lo que fortalece la decisión tomada.

¡Ya estás suscrito a las alertas de noticias! Ahora puedes configurar las notificaciones desde la campana

Una vez que el acusado sea dado de alta podrá transitar libremente por México gracias a la utilización de un brazalete electrónico que le fue asignado por un juez federal en lugar de la prisión presencial.

Cabe destacar que según la versión que ofreció el Consejo de la Judicatura Federal, la Fiscalía General de la República (FGR) no pidió la prisión preventiva justificada de Lozoya Austin para después de abandonar el hospital, sin importar que cuenta con antecedentes de haber huido del país.

La Fiscalía tampoco pidió imponerle una fianza ni resguardo domiciliario, aunque el brazalete electrónico le fue puesto a petición de la misma dependencia federal, que también solicitó retirarle la visa y el pasaporte, así como la obligación de acudir cada 15 días a la Unidad de Medidas Cautelares.

Caso Lozoya

Juan Carlos Ramírez Benítez, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, inició esta noche un segundo proceso a Emilio Lozoya por presuntamente haber recibido sobornos de Odebrecht por 10.5 millones de dólares y destinar el dinero a la adquisición de una casa en Ixtapa y depósitos bancarios a familiares.

En audiencia virtual, procesó al ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex) por los delitos de lavado de dinero, asociación delictuosa y cohecho. El ex funcionario prácticamente se allanó a la imputación de la Fiscalía General de la República (FGR), pues no opuso una defensa jurídica ni ofreció una sola prueba para demostrar su inocencia, no obstante que rechazó los cargos imputados en este expediente.

En esta causa penal, a Lozoya le imputan lavar 1.2 millones de dólares de los sobornos en la compra que hizo su esposa Marielle Helene Eckes de una residencia en Ixtapa; también, en un depósito de 185 mil dólares en favor de su madre Gilda Margarita Austin y Solís.

¿Qué dice el abogado al respecto?

El abogado precisó que Lozoya Austin busca el 'criterio de oportunidad' y no la figura de testigo colaborador o el juicio abreviado, como se especuló en diversos medios de comunicación durante los días anteriores. Informó que no hay un plazo establecido para que la Fiscalía determine si otorga a Lozoya lo solicitado, 'el criterio de oportunidad'.

“Solamente la postura doctrinal más avanzada señala que sea antes de que el ministerio público formule la acusación, pero para eso faltan, por lo menos pero para eso faltan por lo menos los seis meses (de investigación complementaria)”, explicó.

Recordemos que el exfuncionario dijo estar dispuesto a denunciar a quienes usaron a las instituciones del Estado mexicano, personas físicas y jurídicas involucradas en los casos; también agregó que en su momento dará a conocer la información con nombres, cargos, hechos y circunstancias que rodearon los crimines de los que es acusado.