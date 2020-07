Lozoya sigue sin fecha de audiencia por caso Odebrecht

Ciudad de México.- Emilio Lozoya, ex titular de Petróleos Mexicano, sigue sin tener fecha para la audiencia de imputación, de acuerdo a la información proporcionada por un juez federal a la asociación civil Tojil. Además, el funcionario detalló que solo se notificará sobre el desahogo a quienes forman parte del procedimiento.

El juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, Jesús Eduardo Vázquez Rea, emitió un comunicado con fecha del pasado viernes, donde reitera que en caso de celebrarse una audiencia se realizará a puerta cerrada.

Vázquez Rea envió dicha notificación por medios electrónicos al juez que libró la orden de aprehensión contra el ex líder de Pemex por el polémico Caso Odebrecht; de igual forma, Estefanía Medina Ruvalcaba y Luz Adriana Mercedes Greaves Muñoz, fundadoras de Tojil, recibieron copia del mismo.

"Infórmese a las promoventes que no se ha señalado audiencia alguna en las causas que indican; aunado a que no es posible autorizarles el acceso a la sala para el desahogo de la hipotética audiencia a que hacen referencia, ya que actualmente, dada la emergencia sanitaria decretada en el país, derivado de la pandemia generada por el virus SARS-CoV-2 (Covid-19), el Consejo de la Judicatura Federal determinó que las audiencias se efectúen a puerta cerrada únicamente con la presencia de las partes", explicó el juez.

El juez de control detalló que al no permitir público en la audiencia de Lozoya, no se pretende vulnerar el artículo 5 del Código Nacional de Procedimientos Penales - el cual establece el principio de publicidad -, si no se busca respetar las medidas de prevención sanitaria.

Por lo anterior, Vázquez Rea señaló que “tampoco resulta procedente notificarles sobre el desahogo de alguna audiencia en la que no tengan el carácter de parte".

Cabe mencionar que el pasado viernes, Vázquez Rea y su homólogo Artemio Zúñiga Mendoza, otorgaron una suspensión de 10 días en dos procesos penales contra Lozoya. Durante ese plazo no se podrán celebrar audiencias de imputación por los casos de Odebrecht y Agronitronegados.

