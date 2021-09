Lozoya tiene el dinero de Odebrecht y AMLO le permite quedárselo: Ricardo Anaya

México.- El panista Ricardo Anaya Cortés aseguró que el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, se quedó con los sobornos millonarios de Odebrecht y el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) le está permitiendo quedárselos con tal de acusar a sus adversarios políticos.

En el tercero de cuatro videos publicado este jueves, Ricardo Anaya cuestiona dónde quedaron los 6 millones de dólares que Lozoya recibió y presuntamente repartió entre legisladores para que votaran a favor de la reforma energética.

"Lozoya tiene esos 6 millones de dólares y López Obrador ya lo dejó quedárselos", afirmó.

El excandidato presidencial del PAN recordó que, según la declaración de Lozoya, los 6 millones que recibió de la constructora brasileña Odebrecht los entregó a legisladores entre diciembre de 2013 y septiembre de 2014.

Sin embargo, Anaya señala que en los mismos documentos de la Fiscalía General de la República (FGR) hay pruebas de que el exdirector de Pemex se quedó con el soborno millonario y éste fue transferido a la empresa Zecapan por petición suya.

El panista expuso que en 2018 apareció un supuesto dueño de Zecapan que además era un antiguo socio de Lozoya. Dicha persona dijo que los 6 millones no serían devueltos a la FGR, pues eran suyos y Lozoya no tendría nada que ver con el dinero, y las autoridades no investigaron.

"Es una mentira monumental (...) A la Fiscalía de López Obrador le conviene creerle a Lozoya y a su antiguo socio, y los está dejando quedarse con los 6 millones de dólares. ¿Ustedes creen que averiguaron un poquito, que citaron nuevamente a este supuesto dueño de Zecapan, que siguieron la pista del dinero? No, nada", expuso.

Ricardo Anaya afirma que AMLO respalda las declaraciones del exdirector de Pemex por "perverso y corrupto", ya que sólo le importa que Lozoya acuse a los panistas de haber recibido los sobornos.

"Mientras Lozoya diga que le dio el dinero a los del PAN, López Obrador está feliz", dijo el panista.

Añade qe incluso en su último libro publicado recientemente, el presidente de México reitera su respaldo a la versión de Lozoya, como si diera por concluido el caso y los imputados ya hubieran sido condenados.

El excandidato presidencial le advirtió a AMLO que exhibirá su "corrupción" y "sed de venganza" porque lo que quiere es meterlo a la cárcel por 30 años y dejar libres y con el dinero a los verdaderos culpables.

"Yo me voy a encargar de que la gente se dé cuenta del tamaño de tus mentiras, de tu corrupción y de tu sed de venganza. Andrés Manuel, me quieres fregar a la mala", aseveró.

Ricardo Anaya adelantó que publicará el último capítulo de la serie de videos para defender su inocencia el próximo 4 de octubre, día en que se llevará a cabo su audiencia ante el juez.