"Lucharé por suceder al presidente": Ricardo Monreal reitera que buscará candidatura en 2024

"No será sencillo, pero para quienes provenimos de abajo el camino nunca ha sido fácil y estamos acostumbrados a vencer adversidades y obstáculos. La gente es la que decide y a ella me atengo . Tengo entusiasmo, capacidad, salud y autonomía para lograr juntos y juntas un México próspero y justo", agregó.

Aunque considera que no será fácil la lucha por convertirse en candidato para las elecciones de 2024, el legislador zacatecano aseguró confiar en la gente y atenerse a su voluntad. De igual manera, resaltó que cuenta con salud y la formación necesaria para guiar al país.

Raúl Durán Periodista

