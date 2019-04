Lucila Ayala está contenta con la decisión del Congreso

Culiacán, Sinaloa.- Lucila Ayala se dice contenta con la decisión tomada en el Congreso y está lista para tomar su cargo en Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa.

Agradece a los diputados que asistieron y cumplieron con el mandato del poder judicial federal pero de no haber hecho esto los legisladores hubieran caído en desacato y hubieran incurrido en una responsabilidad y perderían la responsabilidad que ocupan.

Dijo que en la actualidad teme por su vida por lo que le pidió seguridad al Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador.

Por su parte el magistrado Héctor Samuel Torres Ulloa indicó que seguirá trabajando y se defenderá de la resolución del Congreso porque dijeron que lo había destituido y si lo distituyeron entonces tendrían que realizar un formato distinto y al no hacerlo le están violentando sus derechos y va a tener que demandar la destitución indebida.

Además indicó que se tiene que revisar porque no hubo quorum de diputados cuando se realizó la votación. Torres Ulloa aseguró que solicitó al Congreso que lo escucharan pero no tuvo respuesta.

Para el magistrado en la resolución que el juez dio no dice a que magistrado se debe remover por lo que en su caso interpuso una aclaración de sentencia lo cual aún esta pendiente por resolver. También indicó que en todo el proceso que se realizó para ser elegido como Magistrado no se violentó nada y no fue puesto por el gobernador.

En el caso de que los diputados priistas quisieron reventar la sesión para apoyarlo indicó que por el contrario creía que lo iban a apoyar más los diputados de Morena lo cual no fue así.