Luis Donaldo Colosio hijo, posible rival del candidato de AMLO en 2024: Loret de Mola

"Llegado el momento, si su candidatura prende y la del oficialismo se atora, ofrecer garantías a López Obrador de que no es mal legado -para su manera de leer a México- entregarle el poder a un Colosio, un apellido al que “la mafia del poder” no dejó llegar", concluyó.

Loret de Mola opinó que si la candidatura de Colosio Riojas se hace realidad y se impone sobre el candidato de Morena, puede ofrecer "garantías" al presidente López Obrador de que "no es mal legado" , pues se trata de un apellido víctima de la "mafia del poder".

El columnista reconoció que aunque al apellido Colosio todo México lo reconoce y Luis Donaldo no ha estado envuelto en escándalos, el actual alcalde de Monterrey carece de experiencia suficiente en cargos políticos, pues apenas ha sido diputado y alcalde durante unos meses, lo que lo vuelve alguien "carente de la madurez para un cargo de esa magnitud".

Raúl Durán Periodista

Egresé de la licenciatura en Lengua y Literatura Hispánicas de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) en 2018. Inicié mi experiencia como en medios de comunicación en enero de 2019, uniéndome al equipo de periódico EL DEBATE como reportero web para el portal de noticias Debate.com.mx, permaneciendo como tal a la fecha. Me dedico a elaborar noticias de interés general y generar contenido para búsquedas de Google con base en conocimientos de SEO, para lo cual me he capacitado con diversos cursos proporcionados por Google. Mi interés periodístico se centra en temas de política, cultura, economía y seguridad tanto a nivel nacional como global. Escribo consciente de la responsabilidad que implica el acercar al lector información, procurando siempre que ésta sea veraz e imparcial.