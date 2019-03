Luisa Alcalde circula en sentido contrario en el Zócalo

Ciudad de México.- Después de una reunión con AMLO presidente de México, Luisa María Alcalde, abordó una motocicleta a las afuera de Palacio Nacional par dirigirse al aeropuerto, pero circuló en sentido contrario pese a las advertencias de algunos periodistas.

La titular de la Secretaría de Trabajo fue cuestionada por algunos periodistass que la interceptaron momentos antes de abordar la unidad y debido a la urgencia por llegar a tiempo al aeropuerto y no perder su vuelo les dijo: “Ya me tengo que ir porque se los juro, no llego al vuelo”.

Al terminar una reunión con @lopezobrador_ en Palacio Nacional, la secretaria del Trabajo, @LuisaAlcalde se fue directo al @AICM_mx en motocicleta para no perder un vuelo • Hasta en sentido contrario se fue pic.twitter.com/AScIHqkra1 — Noemí Gutiérrez (@noemiza) 28 de febrero de 2019

El video fue subido a redes sociales donde y las opiniones divididas sobre el proceder de la funcionaria se han hecho notar.

¿Qué dijo la Secretaria de Trabajo al respecto?

Luego del incicente, Luisa María Alcalde, ofreció disculpas a través de su cuenta oficial en Twitter y comentó que la situción pasó tan rápido que no fue consultada para circular en sentido contrario.

"Solicitaré que se aplique la multa correspondiente. Los servidores públicos, con mayor razón, debemos cumplir con los reglamentos y la ley en todo momento"

Respecto al video que circula: Ofrezco una disculpa. La verdad es que fue tan rápido que no fui consultada. Solicitaré que se aplique la multa correspondiente. Los servidores públicos, con mayor razón, debemos cumplir con los reglamentos y la ley en todo momento. — Luisa Alcalde (@LuisaAlcalde) 28 de febrero de 2019

¿Cuánto podría pagar la funcionaria por la multa?

Para 2019, el Gobierno de la CDMX estipuló una Unidad de Medida y Actualización (UMA) de 84.49 pesos. Por lo tanto, la multa de Luisa María Alcalde puede ascender hasta los mil 689.80 pesos.