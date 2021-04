Lupita Jones quiere gobernar Baja California para beneficio de todos y no solamente de “cuates”

Baja California.- Baja California atraviesa por un gran abandono y rezago en todas las áreas, no ha habido la voluntad de servir a la ciudadanía, afirmó Lupita Jones Garay, ex Miss Universo, razones por las cuales, mencionó en entrevista para Debate, aceptó ser la candidata a la gubernatura del estado por la alianza Va por Baja California que encabeza el PAN junto al PRI y el PRD.

La ahora candidata, mencionó que ha pasado las últimas semanas recorriendo cada uno de los cinco municipios, acercándose con la gente, entrando a sus casas, y los bajacalifornianos han sido muy generosos en recibirla y aceptar platicar sobre lo que necesitan, lo que ha pasado, cómo han vivido todo este proceso de pandemia, y sobre la crisis por la que atraviesan.

“Me da mucha tristeza, me da mucho coraje, mucha indignación, ver la forma en cómo está viviendo la gente en mi estado y sobre todo este abandono y la falta de atención que ha habido para poder sacarlo adelante”, dijo Lupita Jones.

De acuerdo con la exreina de Belleza Universal, este abandono es algo incomprensible frente a los grandes recursos que tiene el estado de Baja California, por lo que afirmó que lo que se requiere para poder sacarlo adelante y construirlo como un estado de progreso y con un gran potencial de desarrollo económico, es tener la voluntad de hacerlo, lo que no se ha visto, añadió Jones Garay.

“Eso es lo que me ha motivado más a seguir adelante con este proyecto de hacer de Baja California un estado moderno, un estado que ponga el ejemplo de que las cosas sí se pueden hacer bien, en donde las decisiones se tomen pensando en el beneficio de la gran mayoría y no solamente en la de unos cuantos o la de unos “cuates” del gobernador, que sabemos que así ha estado pasando últimamente acá”, afirmó la ex Miss Universo.

Promete un uso eficiente de los recursos públicos

La abanderada del PRI, PAN y PRD, destacó que desea que Baja Norte se convierta en un estado en donde el uso de los recursos se haga de manera eficiente y transparente, para que lleguen a donde deben llegar. Además, que haya una reconstrucción de Baja California para que todos tengan una mejor calidad de vida, en donde el gobierno se convierta en un gestor y facilitador para que las cosas sí sucedan.

“Aquí lo que ha pasado es que son bloqueos, la gente quiere trabajar y se les complica constantemente este gran derecho que tenemos todos de tener acceso a un trabajo digno, que nos dé y nos permita una vida digna para toda nuestra familia, un estado modelo en donde la mujer pueda vivir con seguridad, con una vida libre de violencia, en donde se le cuide, se le respete y se le den oportunidades para seguir creciendo, eso es lo que yo estoy proponiendo con Baja California; hacer de nuestro estado un estado modelo”, prometió la aspirante a relevar al gobernador Jaime Bonilla.