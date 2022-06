MC se aliará con PAN, PRI y PRD para sobrevivir en 2024: Ricardo Monreal

México.- El senador de Morena, Ricardo Monreal, aseguró que Movimiento Ciudadano sí se aliará con el PAN, PRI y PRD para las elecciones de 2024, pese a que el dirigente de MC, Dante Delgado, descartó esa posibilidad.

Tras la derrota que sufrió MC en todos los estados donde postuló candidatos para las elecciones de 2022, Ricardo Monreal consideró que los partidos de la oposición tendrán que aliarse para sobrevivir en las elecciones presidenciales.

"Yo soy de los que sostienen que al final Movimiento Ciudadano se agrupará con los tres (PAN-PRI-PRD), en una estrategia hacia el 2024, no obstante, el dirigente nacional ha dicho que no", expresó el morenista.

En una rueda de prensa, el coordinador de Morena en el Senado se negó a dar por muerta a la alianza Va por México, por lo que advirtió a su partido que no deben confiarse, aunque en estos momentos no hay posibilidad de que los cuatro partidos juntos venzan a Morena.

"Yo creo, lo he platicado con los dirigentes, que por sobrevivencia, por supervivencia, se van a agrupar, es la única manera de que puedan ser competitivos con Morena. Aun así, con los cuatro, no hay forma de que le ganen a Morena en este momento", dijo.

Monreal agregó que no cree que los resultados de las elecciones de 2024 serán muy amplios, contundentes o "una decisión inevitable para el país", es decir, que Morena no tiene la victoria asegurada e incluso la oposición podría recuperarse.

"No daría por muerta a la oposición. Se equivocan quienes creen que ya está liquidada. No, la oposición sigue estando viva y no debe confiarse Morena (...) Tampoco creo que el resultado del 24 vaya a ser muy amplio o contundente", advirtió.

Contrario a lo dicho por Monreal, el dirigente de MC descartó una alianza con Va por México para 2024. Foto: Reforma

Retomando los consejos de AMLO, el morenista planteó que la oposición debería revisar su estrategia política para que su propuesta sea atractiva para la ciudadanía.

Además, recomendó a la alianza Va por México que no celebre como una victoria "lo que es una derrota", luego de que la oposición se dijo victoriosa por ganar 2 de 6 gubernaturas en las elecciones del pasado 5 de junio.

MC descarta alianza para 2024

Los dichos de Ricardo Monreal contrastan con las declaraciones del dirigente nacional de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, quien descartó que su partido haga una alianza con el PAN, PRI y PRD para las elecciones de 2024 y las de 2023, donde se disputarán las gubernaturas del Estado de México y Coahuila.

El líder emecista afirmó que su partido pretende competir con una candidatura única para las próximas elecciones presidenciales, y descarta la alianza con Va por México debido a los malos resultados que tuvieron en las elecciones de 2022 y 2021.

"Siguen confundidos (...) Advierten que pueden estar creciendo cuando están decreciendo porque los resultados así lo acreditan en todo el país", dijo sobre la alianza opositora.

Delgado sostuvo que MC no se sumará a un proyecto que "a todas luces ha fracasado una y otra vez", y anticipó que el PRD podría perder su registro como partido político.

A pesar de que Movimiento Ciudadano no ganó ninguna gubernatura en las pasadas elecciones, el dirigente destacó que están sumando cada vez más votos e incluso obtuvieron mejores resultados en estas elecciones que Morena en 2016.

"No se trata de rechazar o no rechazar, se trata de ser congruentes con la posición que hemos manejado", respondió el emecista al ser cuestionado sobre una posible alianza de MC con Va por México.