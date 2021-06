Madre de Omar Ulises, baleado y arrestado por militares en Sonora, protesta en Palacio Nacional

Sinaloa.- Un verdadero calvario ha tenido el culiacanense Omar Arcos Moreno y su familia, después de que en marzo pasado fue baleado por militares mexicanos cuando intententaba cruzar la frontera en el desierto de Sonora.

Desde el viernes pasado, la señora Isabel Moreno, madre de Omar Ulises, inició un plantón frente a Palacio Nacional, en la Ciudad de México, para pedir el apoyo de las autoridades federales, porque considera que se está cometiendo una injusticia con su hijo, quien actualmente se encuentra detenido en el penal del Cefereso en Hermosillo, Sonora.

Leer más: Balean a sujeto sobre Insurgentes y escapan en calles de la colonia Roma

Omar Ulises permaneció internado en un hospital de San Luis Río Colorado, durante dos meses debido a la herida de bala que se impactó por espalda y le salió por el estomago, cuando viajaba en una camioneta junto a otras personas que también buscaban llegar a Estados Unidos.

A pesar de no estar recuperado de todo de las heridas, el culiacanense fue llevado a prisión al ser acusado de intento de homicidio en contra de militares.

Isabel Moreno dijo que el juez que lleva el caso ha desestimado las pruebas de que han presentado sobre la inocencia de Omar Ulises, incluso incluso declaraciones de testigos.

Se ha demostrado que mi hijo no portaba armas como lo señalan los militares, no se de donde sacaron esas armas que supuestamente encontraron en el lugar. Además su detención fue ilegal, no le leyeron sus derechos, se está cometiendo un injusticia”, dijo Moreno.