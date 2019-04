Maestros no son corruptos ni venderán plazas: AMLO

Ciudad de México.- El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador (AMLO), aseguró hoy que "los maestros no son corruptos", luego de los cuestionamientos sobre si la nueva Reforma Educativa abre paso a sindicatos magisteriales para participar en el reparto y venta de plazas.

"No es así, los maestros no son corruptos, los maestros son gentes buenas, trabajadoras, genta honesta, me consta, por eso me molestaba mucho cuando desataban campañas en contra de los maestros", afirmó el mandatario durante su conferencia matutina en Palacio Nacional.

AMLO señaló que quienes sostienen la idea del regreso de los sindicatos para el reparto de plazas son los defensores de la Reforma Educativa impulsada por expresidente Enrique Peña Nieto.

“Eso es lo que sostienen los que defienden la mal llamada reforma Educativa que es el regreso de la venta de plazas, y no es así. No hay riesgo de que el sindicato meta mano en el reparto de plazas porque se ajustará a lo que se va a aprobar en las leyes, porque faltan las leyes secundarias”, indicó.

López Obrador reiteró que las plazas deben ser entregadas de acuerdo a los méritos y dar preferencia a los egresados de las normales, lo que la "mal llamada reforma educativa" no tomaba en cuenta.

"Las plazas se tienen que entregar de acuerdo a los méritos y darle preferencia, eso sí, a los egresados de las normales porque en la mal llamada reforma educativa ya no era prioritario tomar en cuenta a los egresados de las normales, sino que cualquier profesional podía ser maestro".