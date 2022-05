"Mamón imprescindible": Vicente Fox insulta a AMLO por su postura ante Cumbre de las Américas

Sin embargo, el presidente de México aseguró que "no hay prisa" por recibir la respuesta de Estados Unidos dada la cercanía de Los Ángeles, por lo que incluso podría esperar hasta la próxima semana para organizar su viaje. "Hay tiempo y le tenemos confianza (a Biden), y vamos a esperar", subrayó.

"Está muy claro. Si se invita a todos los países, voy a asistir a la Cumbre . Si no se invita a todos los países, va a asistir en representación del gobierno el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard", adelantó el mandatario.

Vicente Fox insultó a AMLO por no su postura sobre la Cumbre de las Américas. Imagen: Captura de Twitter

"Cumbre de las Américas: AMLO confirma asistencia de Ebrard si no se invita a todos los países. MAMON!! IMPRESCINDIBLE!! "LIDER" DE LOS OSCUROS DE LOS DESTRUCTORES!! ", escribió Fox sobre AMLO .

El panista tildó a AMLO de "mamón", "imprescindible" y "líder de los oscuros" por advertir que no acudirá a la Cumbre en Los Ángeles si el gobierno de Joe Bide n no invita a todos los países, como Cuba, Venezuela y Nicaragua .

México.- El expresidente Vicente Fox Quesada insultó al presidente AMLO por su postura ante la Cumbre de las Américas , luego de anunciar que enviará al canciller Marcelo Ebrard en su lugar si Estados Unidos no invita a todos los países.

Raúl Durán Periodista

Egresé de la licenciatura en Lengua y Literatura Hispánicas de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) en 2018. Inicié mi experiencia como en medios de comunicación en enero de 2019, uniéndome al equipo de periódico EL DEBATE como reportero web para el portal de noticias Debate.com.mx, permaneciendo como tal a la fecha. Me dedico a elaborar noticias de interés general y generar contenido para búsquedas de Google con base en conocimientos de SEO, para lo cual me he capacitado con diversos cursos proporcionados por Google. Mi interés periodístico se centra en temas de política, cultura, economía y seguridad tanto a nivel nacional como global. Escribo consciente de la responsabilidad que implica el acercar al lector información, procurando siempre que ésta sea veraz e imparcial.