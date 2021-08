"Mañana pierde su fuero el hoy diputado Saúl Huerta": afirma legisladora de Morena

México.- María del Carmen Almeida, diputada de Morena y secretaria de la Mesa Directiva en la Comisión Permanente, aseguró que el día de mañana Benjamín Saúl Huerta perderá el fuero constitucional, logrando que el proceso judicial en su contra, avance.

Asimismo, acusó que el desafuero de Huerta se ha retrasado porque los grupos parlamentarios de otros partidos políticos han buscado utilizar el caso como "moneda de cambio" para detener el análisis de otros temas.

“En Morena estamos convencidos y nos vamos a permitir que bajo ninguna circunstancia que lo sigan utilizado como moneda de cambio. Mañana mismo se tiene que decir, mañana pierde su fuero el hoy diputado Huerta", manifestó.

“Nos trajeron paseando otros partidos políticos que si sí, porque querían usar su caso como moneda de cambio para que detuviéramos el análisis, nosotros no juzgamos, pero el análisis de otros temas que hay demandas judiciales en contra de otros servidores públicos”, agregó Almeida.

Por su parte, los padres del menor que acusa a Saúl Huerta por abuso, señalaron que desde el 21 de abril, fecha en que su hijo fue agredido, no se ha hecho nada contra el imputado y aseguraron que su hijo no es el único afectado.

“Yo lo único que quiero pedir es que se pongan en mis zapatos, que desde el 21 (de abril) no se ha hecho justicia hasta ahorita 9 de agosto, no es posible que siga como diputado cuando realmente fueron unas bajezas las que hizo con mi hijo y con otros niños, no nada más con mi hijo”, mencionó la madre del joven.

Leer más: Por si no les alcanza: INE aprueba financiamiento de 5 mil 821 millones a partidos políticos para 2022

Los padres del menor, acompañados de sus abogados, pretendían ingresar a la sede del Senado para entregar un escrito a los integrantes de la Comisión permanente en el que solicitan aprobar el desafuero contra Saúl Huerta.