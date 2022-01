¡Mañanitas con mariachi! Felicitan a Beatriz Gutiérrez Müller con serenata por su cumpleaños

"Por precaución, Jesús y yo nos hemos aislado también (no tenemos contagio hasta este momento ni síntomas) y estamos seguros de que este virus se irá pronto de casa (...) Quiero pedirles que no caigan en pánico", escribió.

La esposa del presidente pidió a la población no caer en pánico por la variante ómicron, asegurando que se presenta "casi como una gripe común".

El lunes 11 de enero, Gutiérrez Müller dio a conocer que ella y su hijo Jesús Ernesto decidieron aislarse como medida de precaución ante el contagio de AMLO, aunque aclaró que no presentaban síntomas.

Una valla separaba a los simpatizantes de la 4T de las puertas de Palacio Nacional, lo que no medró el ánimo de los presentes, quienes colocaron arreglos florales y un gran corazón formado por pétalos de rosa junto al mariachi.

