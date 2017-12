Mancera: Forzoso que Frente detalle convenio de coalición

Ciudad de México.- México no sólo es de alianzas, y los partidos que integran Por México al Frente, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, tienen la tarea de dar a conocer el convenio de coalición a la ciudadanía, afirmó el Jefe de Gobierno Miguel Ángel Mancera.

En conferencia de prensa, el mandatario local dijo que convocará a sus compañeros para que se dé a conocer la coalición, pues, ese paso no se tiene concluido. Reiteró que será un vigilante ciudadano del Frente.

Miguel Ángel Mancera, jefe de gobierno de la Ciudad de México.

Mancera hizo referencia a la alianza conformada por Morena y el Partido Encuentro Social (PES), y sostuvo que es una alianza que no se ha explicado.

Por otra parte, el Jefe de Gobierno afirmó que el nuevo titular de la Fepade, es una persona con experiencia que conoce el funcionamiento de la Fiscalía.

Él es Héctor Díaz-Santana, el nuevo titular de la Fepade. Foto: @JesusCasillas06

"Yo le desearía éxito en su labor. El llamado es que podamos fortalecer las instituciones y que estemos cumpliendo, despojarlo del tinte político, y el cumplimiento de la norma".

Mancera lamenta "falta de democracia en el Frente"

El pasado 10 de diciembre Miguel Ángel Mancera, lamentó “profundamente” que no hubo un método democrático para elegir al candidato presidencial por la coalición Por México al Frente, integrada por PAN, PRD y Movimiento Ciudadano.

Ayer por la mañana, el mandatario, acompañado del fundador del PRD, Cuauhtémoc Cárdenas, anunció que continuará en el gobierno de la Ciudad de México y agradeció la invitación de los partidos políticos para encabezar la coordinación de la campaña presidencial de la coalición en 2018, posición que rechazó.

Miguel Ángel Mancera, jefe de la Ciudad de México.

“Respeto lo decidido por el PRD porque le debo lealtad, aunque lamento profundamente que no se haya dado un método o un procedimiento para competir abierta y democráticamente, puesto que, como lo dije, me mantuve listo y atento al llamado precisamente para eso, para competir [por la candidatura].

“Por lo que respecta a la propuesta de integrarme a la dirección de la campaña del Frente y a ocupar algunas de las posiciones que serán abiertas, agradezco a todas las fuerzas políticas su invitación, pero mi lugar está aquí”, explicó.

Mancera Espinosa dijo que se quedará en la ciudad para encabezar las tareas de reconstrucción, luego del sismo del 19 de septiembre.

“Hoy mi deber está aquí con los habitantes de la Ciudad de México. Permanezco como primer responsable del restablecimiento de mi ciudad, a la que me debo. Me quedo a cumplir con la consolidación de una ciudad que dará muestra de cómo se recupera de sus heridas día a día, de cómo paso a paso devolvemos la fe y la esperanza a nuestra gente”, dijo.

En su discurso, que duró aproximadamente seis minutos y medio, el jefe de Gobierno explicó que el origen del Frente es el cuarto polo, el cual integra a partidos políticos y ciudadanía; es por ello que llamó a PAN, PRD y Movimiento Ciudadano a tomar en cuenta a ese sector de la población.

Miguel Ángel Mancera. Foto: El Universal

“El Frente también tiene hoy la obligación de convocar a la ciudadanía, de sumar voluntades que busquen que suceda en nuestro México algo distinto, a fuerza de hacer diferente las cosas”, dijo.

Mancera Espinosa destacó que seguirá apoyando la idea del gobierno de coalición, y dijo, estar convencido que es una forma de vencer al régimen actual.

Cuauhtémoc Cárdenas afirmó que no es una buena señal cuando los partidos políticos escogen métodos que no son democráticos para seleccionar a sus candidatos.

Cuauhtémoc Cárdenas. Foto: El Universal

Durante el Encuentro Nacional para Recuperar Nuestro Territorio, el tres veces candidato a la Presidencia de la República respondió a la prensa sobre la decisión de Miguel Ángel Mancera, jefe de gobierno de la Ciudad de México, de no ir como precandidato del Frente Ciudadano por México (PAN, PRD y MC).

“Lo que él [Miguel Ángel Mancera] planteó es que para seleccionar al candidato a presidente hubiese un proceso abierto, competitivo, hubiese una competencia democrática. Al no darse, él toma de decisión de seguir al frente del gobierno [capitalino] y no buscar una candiatura, lo cual me parece muy respetable.

“Sin duda, cuando los partidos políticos no toman decisiones con procedimientos democráticos, pues nos están dando una señal, sin duda alguna que no es la mejor señal”, expresó Cárdenas.

Sobre las expresiones del jefe de gobierno, Damián Zepeda, actual dirigente de Acción Nacional, indicó que el hecho de que el PAN elija al candidato a la Presidencia de la República “tenía todo el sentido común y el proceso interno será democrático”.

Convocatoria PAN. La Comisión Organizadora Electoral de Acción Nacional emitió la convocatoria para participar en el proceso interno de selección de candidatura a la Presidencia de la República.

Esa comisión será la encargada de conducir el proceso interno y está conformada por Gildardo López Hernández como presidente; Olivia Franco Barragán como comisionada, y Carlos Rivera Alcalá como comisionado.

Foto: El Universal

La selección de candidatos a la Presidencia de la República será mediante el método de votación de militantes del partido, en centros de votación. Sólo podrán votar los militantes que se encuentren en el Listado Nominal de Electores definitivo.

Para promocionar el voto, los aspirantes iniciarán el 14 de diciembre y concluirá el 10 de febrero. La jornada será el 11 de febrero de 2018.

También puedes leer