Mancera: Frente debe renunciar a pretensiones y vanidades

México.- En el Frente Ciudadano por México se deben despojar de pretensiones y vanidades, afirmó el Jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera.

En conferencia de prensa, el mandatario local dijo que, “más allá de fotografías”, ha reiterado su voluntad para consolidar el Frente.

Comentó que se sigue en el diálogo para conformar el procedimiento de selección del candidato presidencial, por lo que estará pendiente de los resultados de las reuniones entre las fuerzas que conforman el grupo.

Frente Ciudadano por México. Foto: El Universal

“Nosotros estamos atentos, yo he reiterado mi voluntad más allá de fotografías, expresamente la voluntad para que el Frente avance, para que el Frente se consolide; no voy a dejar de hacerlo como yo se los dije a ustedes el día de ayer, hasta donde se tenga que estar trabajando voy a comprometer mi esfuerzo, yo voy a estar en esa tarea permanentemente.

Mancera Espinosa no coincidió con las declaraciones de Enrique Alfaro, presidente municipal de Guadalajara, quien afirmó que las dirigencias de los partidos que conforman el Frente podrían romper la alianza.

Miguel Ángel Mancera. Foto: @ManceraMiguelMX

“Yo creo que no, yo veo que se ha avanzado demasiado como para que hubiera un rompimiento, yo pensaría que no, eso es lo que espero que no, que no suceda, espero que haya una voluntad política suficiente, que haya entendimiento y reiterar, hay que despojarse de pretensiones y vanidades. Si no hay una línea clarísima que es por México por lo que se tiene que trabajar, entonces sería difícil.

PAN, PRD y MC niegan que Frente se disuelva

os coordinadores parlamentarios del PAN, PRD y Movimiento Ciudadano (MC), en la Cámara de Diputados, señalaron que el Frente Ciudadano por México, está más sólido que nunca, por lo que registrarán en tiempo y forma la coalición electoral ante el Instituto Nacional Electoral (INE).

Según publicó El Universal, el líder de los diputados del PAN, Marko Cortés, indicó que actualmente el Frente se encuentran deliberando y construyendo las mejores alternativas para la selección de candidatos, pero sobre, afirmó que la agrupación política sigue.

Marko Cortés. Foto: El Universal

“El Frente está sólido, estamos construyendo las mejores alternativas, pero si el gobierno se sigue frotando las manos se va a cansar, porque el Frente no va a tronar, va a seguir con un proyecto. No más de 10 días para que Frente se registre formalmente como coalición”, añadió.

Por el PRD, el coordinador, Francisco Martínez Neri, aseguró que su partido sigue y seguirá formando parte del Frente, “luego, entonces, no pueden manifestarse en este momento, que alguien en forma concreta vaya a ir con un partido en lo específico, como el PRD. Porque el PRD, forma parte de un frente que se va a consolidar”, asentó.

Francisco Martínez Neri. Foto: El Universal

Martínez Neri dijo que es posible que la próxima semana se tomen decisiones importantes, y quizá, “tenemos ya una posibilidad de saber quién será el abanderado para la Presidencia de la República”, expresó.

Clemente Castañeda, de MC, reafirmó que el Frente está “más vivo que nunca”, y actualmente se encuentra en una discusión de acuerdos, por lo que en los próximos días “habrá sorpresas” que van a respaldar que el Frente va.

Frente busca candidato ciudadano: PRD. Foto: El Universal

Sostuvo que la decisión del alcalde de Guadalajara, Enrique Alfaro, no debilita al Frente Ciudadano, por el contrario, éste respalda y apoya la agrupación, “no se descarta de que haya una coalición flexible en Jalisco con candidatos del Frente.

“Que no quepa la menor duda de la solidaridad y compromiso que existe de Movimiento Ciudadano en Jalisco para con el Frente Ciudadano, y llamaremos a votar por el candidato a la Presidencia que lleve el Frente”, aseveró.

