Mancera propone exámen de polígrafo para los aspirantes

México.- El jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, propuso que los aspirantes a la candidatura del Frente Ciudadano por México sean sometidos a pruebas de control de confianza, incluyendo polígrafo y exámenes de salud.

Dijo:

“Un control de confianza como se hace a la ciudadanía en general, como le exigimos a toda la gente. Vamos a ser servidores públicos al final del día, porque además el control de confianza tiene que ver con el esquema patrimonial, con todos los análisis: polígrafo, salud, etcétera. Yo creo que podríamos empezar. Estamos en el momento de las propuestas, entonces yo hago la mía: hagamos un control de confianza y vamos viendo cómo nos va”.

Mancera Espinosa afirmó que la elección del candidato presidencial debe ser un proceso donde se privilegie la transparencia y no una determinación de las cúpulas de los partidos que integran el Frente (PAN, PRD y Movimiento Ciudadano) en donde “nos vamos a despertar un día sabiendo si hay humo blanco o no.

Reiteró:

“Yo lo que propongo es que primero nos sometamos a un control de confianza y que empecemos por ahí. ¿Qué tal si empezamos por ahí?, vamos y nos sometemos a un control de confianza. Ya alguna vez las autoridades electorales dijeron que no puede ser un requisito, pero puede ser un acto voluntario. Entonces vamos, nos presentamos, nos sometemos a un control de confianza y sirve que ahí vemos si andamos todos bien de salud”.

En el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, el jefe de Gobierno dijo no compartir los señalamientos hechos por el dirigente nacional del PAN, Ricardo Anaya, respecto a que una elección abierta permitiría que el gobierno federal intervenga.

Miguel Ángel Mancera.

“No comparto el análisis que se ha hecho respecto de la elección abierta, ni siquiera el razonamiento que se ha formulado y lo que se dice ahí es que no debe de haber una elección abierta porque se va a meter el gobierno; si el gobierno es capaz de cambiar una elección abierta, entonces ya no vamos a ninguna competencia… Sería una cosa absurda.

“A mí me parece que no hay que cerrar ninguna de las opciones. Si tenemos que decidir de aquí al próximo lunes, pues te diría que me parece que las opciones están muy acotadas. No es así, no es el caso. Así que yo creo que vale la pena no descalificar de inicio”, enfatizó.

Ayer martes el mandatario también advirtió que de haber una imposición o dedazo en la elección del candidato presidencial del Frente Ciudadano por México no estaría dispuesto a participar en el proyecto.

Desde la sede del gobierno capitalino, Mancera Espinosa no descartó que como parte del proceso electoral se inicie una guerra sucia.

Agregó:

“Me parece que es apenas el principio, va a haber mucho más, más variado, yo creo. Pues nada nuevo, yo creo que es normal de todos los procesos electorales y estaremos viendo muchas menciones así, esto va a ser ya una constante. Más bien, hay que estar atentos”.

Con información de El Universal.