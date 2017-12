Mancera se reúne con Anaya; dice que no dividirá al Frente

Ciudad de México.- El jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, se reunió esta tarde con el dirigente del Partido Acción Nacional (PAN), Ricardo Anaya.

Miguel Ángel Mancera, jefe de gobierno de la Ciudad de México.

En entrevista, Mancera dijo que refrendó al panista que no será un factor de división del Frente; y su decisión de competir se basará en lo que disponga el PRD.

Recordó que hasta el momento no hay un método de selección del candidato del Frente. En dado caso, afirmó, a él le gustaría ser el abanderado del PRD a la Presidencia de la República.

"Refrendando lo que he dicho de manera pública: Estaré pendiente de lo que determine el PRD. La dirigencia y los integrantes de las diferentes corrientes del PRD son los que están participando en este diálogo. Yo estaré atento, se lo he refrendado a Ricardo Anaya que no me interesa romper ni ser un factor de división del Frente, por el contrario, quiero impulsar para que el Frente vaya adelante, pero sí, el diálogo es con el PRD", abundó.

Ricardo Anaya. Foto: Cortesía/PAN.

El mandatario capitalino reiteró, que si el PRD así lo decide, “con mucho gusto yo participaré abanderando al PRD, pero también soy responsable, y estaré de manera congruente con la decisión que tome el PRD, respaldándolo, no para romper, no para crear ningún clima que no sea favorable al partido".

Sobre los rumores de que el jefe de Gobierno iba a declinar a favor de Ricardo Anaya para encabezar el Frente Ciudadano, Mancera Espinosa dijo que no, pues aún continúan las pláticas.

El líder nacional del PAN, Ricardo Anaya.

"Hay varios escenarios: si hay una oportunidad de competencia, claro que me interesa competir. Si hubiera que competir fuera de este tiempo, es decir, si tuviéramos que competir en un tiempo de pre campaña, yo tendría que dejar el Gobierno de la Ciudad de México e ir a esa competencia; si la decisión de los partidos es otra pues entonces yo tendré que hacer una valoración en donde el principal peso será la Ciudad de México", finalizó.

EN OTRO HECHO

Dante sería "un buen secretario de Agricultura": Mancera

El dirigente de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, sería "un buen secretario de Agricultura", afirmó el jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera.

Así respondió Mancera Espinosa a la propuesta de reparto de candidaturas que hizo Dante Delgado al interior del Frente Ciudadano por México. "Dante sería un buen secretario de Agricultura, conoce muy bien toda la República Mexicana", dijo.

Dante Delgado

En conferencia de prensa, Miguel Ángel Mancera indicó que se deben evitar futurismos, evitar debates e incertidumbre al interior del Frente.

"Las decisiones las tomaré yo, las decisiones las tomo yo. Agradezco los planteamientos pero tiene que ser del Frente no de un integrante del Frente, en dado caso el acompañamiento lo tengo con el PRD, habré de platicar con el PRD de las decisiones que tomen", enfatizó.

Miguel Ángel Mancera

El jefe de Gobierno insistió en que el Frente Ciudadano sigue siendo una opción sólida hacia las próximas elecciones. "Mi interés es apoyar a la construcción del Frente las dirigencias son las que tienen que dialogar, no hacerlo por separado no hacer una fiesta mediática, me parece que se debe tomar con seriedad", agregó .

"PAN la Presidencia, Mancera al Senado y PRD la CDMX": MC

Para destrabar los acuerdos del Frente Ciudadano por México, la Coordinadora Ciudadana Nacional de Movimiento Ciudadano (MC) aprobó por unanimidad que la candidatura Presidencial del bloque sea para el PAN, mientras que la coordinación en el Senado sea para Miguel Ángel Mancera, actual jefe de gobierno capitalino, y la jefatura de gobierno para el PRD.

Frente busca candidato ciudadano: PRD. Foto: El Universal

Dante Delgado, coordinador de MC, puso un plazo de 72 horas (hasta el viernes) al PAN y PRD para destrabar las negociaciones y firme el convenio de coalición, de lo contrario tomarán sus decisiones. Afirmó que el "acuerdo no ha tenido éxito" y que un solo partido no puede obtener todas las candidaturas.

Definió entonces que el método sea por consenso y que "la candidatura presidencial la lleve el PAN, que la candidatura a jefatura de Gobierno el PRD y la Presidencia del Senado sea para Miguel Ángel Mancera.

Dante Delgado. Foto: El Universal

"Lo que PAN y PRD deben recordar es que hay en juego mucho más de una candiatura, es tiempo de actuar de manera responsable y actuar de manera decidida", aseveró.

