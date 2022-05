"Mándalos a la $#%": Filtran audio de Alito Moreno insultando a su equipo por no pedir gorras "fiadas"

Campeche.- La gobernadora de Campeche, Layda Sansores, exhibió nuevos audios del dirigente del PRI, Alejandro "Alito" Moreno, insultando a su equipo de trabajo por no pedir gorras y camisas "fiadas" a proveedores para la campaña de su sobrino Christian Castro Bello en las elecciones de 2021.

A través del "Martes del Jaguar", Layda Sansores dio a conocer el audio en el que Alito Moreno sostiene una conversación con Hugo Gutiérrez, secretario del PRI, a quien mediante insultos le ordena arreglar la entrega de gorras y camisas por parte de proveedores.

El líder del PRI le ordena a su colaborador conseguir 100 mil gorras para la campaña electoral del candidato priista a la gubernatura de Campeche.

"Ya luego ven a quién v$%# se paga eso. Eso se paga después de la elección. Put#, ustedes son muy decentes, de andar pagando a tiempo a proveedores. Mándalos a la v#$%. Tú pide y que nos surtan antes. Ya te dije, a los proveedores cabr#n que les has estado comprando dos años, bájales cosas para Campeche", le ordena Moreno Cárdenas a Gutiérrez.

Evidentemente irritado, el dirigente priista asegura tenerle confianza a su equipo, pero advierte que no desea enojarse por una "mamad#", pues lo único que le interesa es la campaña para la gubernatura de Campeche, cuyo candidato fue su sobrino, Christian Castro Bello.

Alito Moreno le explica al secretario del PRI que después de más de 2 años de tratos con su proveedor tiene el derecho a exigirle que le "regale" 100 mil gorras para la campaña en Campeche, y advierte que no le importa de dónde salga el dinero para costear la propaganda, porque si no se efectúa el trato habrá consecuencias para el equipo.

"Mira, no quiero hacer ching@deras porque yo soy muy confiado y yo les tengo la confianza con los temas. Ok, yo así soy, no crean que me ven la cara de pendej%, no. A mí porque me vale verg@ eso, ¿eh? Pero no quiero encabr#narme por una mamad%. O sea, hay pendej#das que son de lógica. Tú le compras a un proveedor, a mí no me interesa otra put@ cosa más que Campeche. Me vale verg&", dijo el priista.

"Entonces, todo proveedor que le compraste durante 2 años y 8 meses, porque 2 años llevamos acá, lo menos que puedes decir es: 'Oye, hijo de put@, regálame 100 mil gorras, pónmelas en Campeche'. Y lo debiste haber hecho hace seis meses. No ahorita (...) Porque ya les dije, güey, yo vuelvo a ir a Campeche y me vuelven a decir que no hay una put$ gorra, me vale ver$# quién la pagó, si la pagó el CEN o la pagó el comité, porque todo el día me hablan de eso", se escucha decir a Alejandro Moreno.

"Es lo que tienen que hacer, porque el día que no salgan los resultados de Campeche, a todos ustedes me los voy a ching$% también", advierte el dirigente nacional del PRI, quien reitera una y otra vez a Gutiérrez que debe resolver el tema de las gorras.

Al compartir el audio en su cuenta oficial de Twitter, Layda Sansores cuestionó: "¡Qué respeto puede despertar alguien que no respeta a nadie!".

La morenista criticó a la oposición por hacerse llamar "perseguidos políticos" por el gobierno de AMLO, cuando "la realidad es que le robaron todo al pueblo campechano y hasta le quedaron a deber a proveedores".

¡Otro audio sobre "moches"!

Cabe recordar que hace menos de una semana la gobernadora de Campeche filtró un audio donde se escucha a Alito Moreno pactar el presunto pago de "moches" para una guerra sucia contra ella durante las elecciones de 2021.

En el audio, el líder del PRI presuntamente acuerda el pago de 5 millones de pesos al asesor Antonio Solá para impulsar una campaña de difamación contra la candidata de Morena, así como otro pago de 2 millones para otro asesor.

Pese a los cuestionamientos y críticas por parte de miembros de la 4T, Alejandro Moreno ha guardado silencio sobre los audios filtrados, sin negar su veracidad.