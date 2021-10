Manifestantes irrumpen acto de AMLO con funcionarios de Puebla; calma ánimos con promesa de apoyos

Huauchinango, Puebla.- De forma abrupta fue interrumpido hoy un encuentro que sostenía el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), con funcionario federales y del estado de Puebla para negociar la entrega de apoyos a los damnificados por el Huracán Grace.

Cerca de cien manifestantes lograron forzar la entrada principal del auditorio de Huauchinango e irrumpir el acto que era transmitido en vivo en las redes sociales del mandatario federal.

"¿Me van a dejar hablar? ¿Me van a respetar?" Cuestiona AMLO a las decenas de manifestantes que se arremolinaron en torno a la mesa en que se encontraba acompañado por secretarios federales y estatales.

Tras la respuesta positiva de los inconformes AMLO les dio a conocer las negociaciones a las que hoy llegaron en el encuentro.

"Se está ayudando a la gente como nunca se había ayudado ¿o estoy mintiendo?... Vamos a seguir entregando los apoyos para los que fueron afectados (por el Huracán Grace). Apoyos para que mejoren sus viviendas, para la producción porque perdieron cosechas y también se van a entregar enceres, es decir, camas estufas, refrigeradores, pero todo, todo, que se escuche bien y que se oiga lejos, todo se va a entregar de manera directa, sin intermediarios... lo va a entregar la Secretaria de la Defensa Nacional (SEDENA)", aclaró AMLO.

El funcionario aprovechó el encuentro con los pobladores de Huauchinango, Puebla, para anunciar la entrega de otros programas sociales de Bienestar como son los enfocados a adultos mayores, becas a estudiantes, el programa Sembrando Vida, entrega de vacunas contra el Covid-19, entre otros.

Manifestantes irrumpen acto de AMLO en Puebla

Asimismo, les explicó que él desearía poderles atender a cada uno de ellos en persona, sin embargo, aclaró que la aún latente pandemia y la apretada agenda que tiene este fin de semana se lo impide, ya que en las próximas horas se tendría que trasladar al estado de Tlaxcala.

"Yo entiendo que ustedes quisieran, todos, verme a mi, que yo les atendiera personalmente, porque todos tienen sus problemas, pero tenemos que buscar la manera de comunicarnos porque somos millones... si atendemos uno a uno no vamos a avanzar, no me va alcanzar el tiempo", señaló.

AMLO dijo a los manifestantes que el titular de la Secretaría de Bienestar, Javier May Rodríguez, y Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, les escucharían para resolver "todas" sus peticiones, mientras el continúa con su gira.

Finalmente, explicó que a partir del próximo mes de noviembre se retomen los actos públicos, entre ellos los festejos de la Revolución Mexicana.