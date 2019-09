Mantendrá CNTE plantón en San Lázaro 

CIUDAD DE MÉXICO.-Maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) permanecerán frente a la Cámara de Diputados en espera de que se realice la discusión de las leyes secundarias.



Con casas de campaña, lonas y pancartas cruzadas en los accesos del Palacio Legislativo de San Lázaro que dan a la Avenida Emiliano Zapata, los docentes se quedarán al menos este miércoles, según Eloy López, secretario general de la Sección 22 de Oaxaca.

Después de una reunión celebrada en la sede legislativa con diputados de la Comisión de Educación, el representante sindical aseguró que no se impedirá la entrada ni salida de empleados.

Sin embargo, los mentores permanecerán a la espera de que avance la aprobación de las leyes secundarias.

Los maestros aglutinados en la CNTE permanecen afuera de San Lázaro en espera de la aprobación de las leyes secundarias. | Reforma



Alrededor de las 14:30 horas terminó una asamblea entre las diferentes secciones, en la cual se reiteró la determinación de continuar en San Lázaro hasta obtener otros resultados.



"Estamos concentrados en la Cámara de Diputados y que también la Legislatura tiene sus tiempos (...) estamos apostados en la calle, efectivamente es un derecho también que nos corresponde y no podemos acordar otra cosa más que la exigencia de la base", dijo López.



"Hasta ahorita no se ha ganado nada porque no se ha dictaminado, no se han procesado. Nosotros consideramos que hay este planteamiento (cumplir con cuatro peticiones), pero apenas se va a discutir en las leyes secundarias el dictamen en las comisiones de Educación y la de Puntos Constitucionales, y que en próximos días en el Pleno de la Cámara. Estaremos aquí el tiempo que sea necesario".



Respecto a los bloqueos anunciados para mañana en Oaxaca, López afirmó que son necesarios, debido a que tras los sismos de 2017, solo una escuela en la entidad ha sido reparada.



El dirigente precisó que solo el Centro Escolar Juchitán fue reconstruido, y el Ejército realizó las obras en menos de 15 días.



"El resto no ha tenido pues, avance, ni siquiera han terminado de censar", expuso.



"A dos años no es posible de que no puedan avanzar en la región del Istmo (...) es una región calurosa. Hay un calor enorme y espacios muy reducidos", agregó.



Informó que se formó una comisión que acudirá a la Secretaría Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano mañana para plantear la problemática.