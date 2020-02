Manuel Tarriba y Sergio Torres reprueban recortes en presupuesto federal

Culiacán.-Repartiendo culpas a la federación y al estado sobre las carencias que persisten en los sectores agropecuarios y pesqueros, así fue como se desarrolló la comparecencia de los titulares de la Secretaría de Agricultura y Ganadería y la Secretaría de Pesca, Manuel Tarriba Urtuzuástegui y Sergio Torres Félix respectivamente.

Al hacer los señalamientos sobre el desempeño de los secretarios en el tercer año del gobierno de Quirino Ordaz, los legisladores se concentraron, mayormente, en culpar a la federación de la falta de resultados en los programas de desarrollo agrícola y pesquero, la poca rentabilidad de los productores en la comercialización de granos y hortalizas y la imposible recuperación del status sanitario en cuestión del ganado, entre otras cuestiones.

Motivados por una audiencia repleta de agricultores y pescadores, diputados del PRI contradijeron lo dicho por los morenistas (de los pocos que asistieron a la comparecencia), descreditando las posturas que se respaldaban en el actuar del presidente Andrés Manuel López Obrador, mientras que, los presentes los alababan y aplaudían y a los otros de Morena los abucheaban.

Los secretarios de Agricultura, Manuel Tarriba y Sergio Torres de Pesca comparecieron ante legisladores locales. | Ricardo Nevarez

Situación que fue reclamada, por el diputado Juan Ramón Torrres Navaro, al señalar que ambos funcionarios traían su propio público para dar buena cara en la comparecencia.

Los grupos parlamentarios del PAN y PT, en voz de Roxana Rubio y Mario Rafael González se limitaron a destacar las potencialidades que Sinaloa tiene para seguir siendo “el granero de México” y la relevancia que implica el sumar esfuerzos para seguir gestionando recursos y fortalecer programas.

La disputa

Luego de que, ambos secretarios dieran el desglose de sus actividades al frente de las dependencias, el primer encuentro se dio entre los diputados, Faustino Hernández y Gildardo Leyva al hacer el pronunciamiento de sus grupos parlamentarios.

El priista, Faustino Hernández, reiteró que, el gobierno federal carece de una política agrícola y pesquera adecuada y que, desde que recortó el presupuesto para las secretarías y los programas que proveen, las condiciones de comercialización de granos y la permenencia de pescadores en la actividad primaria, no son afortundas.

Destacó que, a pesar de ello, el gobierno estatal ha logrado cubrir las demandas de los agricultores y pescadores aún cuando el recurso es minimo.

Los diputados locales revisaron los resultados en los programas de desarrollo agrícola y pesquero en Sinaloa. | Ricardo Nevarez

“Los productores nos encontramos molestos por el abandono del gobierno federal, no es casual que, los principales rezagos los tengamos que exigir con la toma de casetas y constantes protestas”, dijo.

En reacción, el legislador morenista, Gildardo Leyva reprobó los programas y políticas públicas de ambas secretarías estatales, al adjudicar que no subsanan las deficiencia y problemáticas de los productores y pescados, carecen de referencias en materia de sustentabilidad promoviendo la contaminación y desecho tóxicos en la producción, incrementanndo el costo de cultivo y además, aplican cobros agravantes por almacenaje.

“El resultado es desastroso, los costos de producción subieron, no se ha recuperado el status sanitario, el robo descarado de productores cobrando almacenaje, lastiman la economía de los productores en sector social”, dijo.

Además dijo que, las problemáticas de este sector social, no se originan por el actual gobierno federal, sino que, son circunstancias históricas que, con el mal manejo de los recursos públicos no se permitía que los programas prosperaban por lo que no hay antescedente de triunfo en el tema, en los pasados gobiernos.

En ese mismo sentido, se pronunciaron los diputados, Francisca Abelló Jordá, Juan Ramón Torres Navaro y Yeraldine Bonilla.

Sin embargo, los legisladores del PRI, también respondieron, en voz de Guadalupe Iribe y Armando Rámirez.

“No podemos ser ingenuos de la responsabilidad que tiene el gobierno federal, en vez de sacarle la vuelta debemos de ponernos a trabajar” dijo, Rámirez Guzmán.

Sustentabilidad

Uno de los temas que en repetidas ocasiones fue cuestionados por los legisladores, fue la ausencia de un programa sustentable al interior del Plan de Desarrolo Estatal en materia agrícola.

Yaraldine Bonilla, argumentó que, la aplicación de agroquimico y el desecho de más de 460 toneldas de envases de líquidos quimicos, es un factor determinantes para la contaminación del medio ambiente.