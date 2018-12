Manuel Velasco se asignó escoltas por 15 años; gobierno de Chiapas los pagará

México.- Este día fue dado a conocer que el exgobernador de Chiapas, Manuel Velasco antes de dejar el cargo se asignó un servicio de escoltas que lo cuidarán por un periodo de 15 años.

Tras la noticia el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador criticó, en conferencia de prensa, la acción asegurando que eso es un privilegio exagerado. "No tengo información sobre lo de Chiapas, es asunto del estado, creo que de ser cierto, es un exceso, que no debe de permitirse, sin embargo, eso corresponde al gobierno de Chiapas, un gobierno libre y soberano de Chiapas. Mi opinión, en lo personal, es que no deben de haber privilegios, que se deben acabar con los tratos especiales a los funcionarios".

Tal señalamiento en contra del chiapaneco fue dado a conocer por El Universal, quien además detalló que el 'beneficio' de Manuel Velasco correrá por cuenta del erario.

Manuel Velasco se despide seguro de haber combatido la inseguridad

El pasado viernes, el ahora exgobernador, Manuel Velasco aseguró que en su administración mejoraron los índices de pobreza, seguridad y economía en Chiapas y que su estado se convirtió en la entidad con menos prevalencia delictiva.

En el rubro de seguridad, citó la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública, realizada por el INEGI en 2018, y en la que Chiapas fue el estado con menor prevalencia delictiva por cada 100 mil habitantes, con 15 mil 631 afectados, que representa un 15.6 por ciento, por abajo de la media nacional de 29.7 por ciento.

Andrés Manuel López Obrador y Manuel Velasco. Foto: Reforma

La misma encuesta reportó una disminución del 8.3 por ciento en el número de víctimas, lo que ubica a Chiapas como segundo estado con menor tasa de delitos.

Afirma Velasco que, en el primer semestre de este año, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) ubica a Chiapas como el tercer estado con menos delitos por cada 100 mil habitantes.

Combatir la pobreza

Manuel Velasco indicó que de 2014 a 2016 se redujeron las seis carencias sociales que evalúa el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval): rezago educativo, acceso a servicio de salud, vivienda, servicios básicos, acceso a la alimentación y seguridad social.

Durante ese periodo, precisó, 155 mil 730 chiapanecos salieron de la pobreza extrema, lo que significa una reducción de 31.8 a 28.1 por ciento.