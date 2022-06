Marcelo Ebrard arranca Jóvenes Construyendo el Futuro en USA con 3 mil beneficiaros

Los Ángeles.- El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, arrancó el programa social del Gobierno de México, Jóvenes Construyendo el Futuro en Estados Unidos, durante su asistencia a la Cumbre de las Américas.

Como inicio, el Gobierno Federal impartirá los recursos en la ciudad de Los Ángeles a más de 3 mil connacionales que radian en la zona, esperando ampliar el programa en los próximos dos años en más ciudades de Estados Unidos.

“Hoy arrancamos, ya se vuelve una realidad, llega Jóvenes construyendo el futuro a los Estados Unidos, empezamos en Los Ángeles porque es la comunidad más grande en los Estados Unidos, pero vamos a seguir a otras ciudades posteriormente, vamos a hacerlo crecer a otras ciudades”, mencionó Ebrard durante el acto oficial.

La primera etapa de Jóvenes Construyendo el Futuro en Los Ángeles, que se denominó proyecto Building the future (construyendo el futuro), beneficiará a jóvenes mexicanos entre 18 y 29 años que no estudian y no trabajan, con empresas para que puedan adquirir experiencia laboral y aumentar así sus posibilidades de empleabilidad.

“Un programa de este tamaño social no tiene precedentes. Y tenemos que hacerlo porque dice el presidente (Andrés Manuel López Obrador): ‘México recibe un apoyo inmenso de la comunidad mexicana en los Estados Unidos’”, agregó el canciller mexicano.

Previo a su arribo a la ciudad de Los Ángeles para asistir a la Cumbre de las Américas en representación del presidente Andrés Manuel, Marcelo Ebrad informó que se reuniría con los mexicanos interesados en pertenecer al programa social del federal.

Desde el martes pasado, la cancillería tuvo la oportunidad de estar con los jóvenes mexicanos sumando un total de 3 mil beneficiarios en la primera etapa del programa que inicia en el país vecino.