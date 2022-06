Marcelo Ebrard da positivo a Covid-19; "nada de que preocuparse", asegura

México.- Este lunes, el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard Casaubón, dio a conocer que había salido positivo a Covid-19 en la prueba diagnóstica que se hizo este día.

En este sentido, el canciller mexicano y aspirante presidencial para los comicios de 2024 precisó que, en estos momentos, su estado de salud es bueno, señalando que lo único que siente es la sensación de cuando da catarro, por lo que sostuvo que no es nada de qué preocuparse.

Haciendo uso de su cuenta oficial de Twitter, Marcelo Ebrard hizo de conocimiento público que, de nueva cuenta, contrajo el SARS-CoV-2, por lo que refirió que continuaría trabajando desde su domicilio, al tiempo que remarcó que este lunes no estuvo presente en la reunión diaria del Gabinete de Seguridad.

"En mi prueba de hoy salí positivo de COVID-19. De modo que estaré trabajando desde casa. Me siento como cuando te da catarro, nada de que preocuparse. Hoy no estuve en Gabinete de Seguridad. Les voy informando", escribió el secretario de Relaciones Exteriores a través de sus redes sociales.

Marcelo Ebrard da positivo a Covid-19/Fuente: Twitter @m_ebrard

Cabe mencionar que el día de ayer, domingo 19 de junio, Marcelo Ebrard viajó al estado de Jalisco para estar presente en el primer encuentro de Diputados Locales y Regidores de Morena que tuvo lugar en la Expo Guadalajara.

En el evento que reunió a más de una centena de militantes del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Ebrard confirmó, de nueva cuenta, su aspiración a ser el abanderado del partido guinda a la titularidad del Ejecutivo Federal en los comicios de 2024.

"A mí el Presidente ya me destapó cinco veces, en la mañanera, entonces ya me pueden ustedes considerar que estoy destapado, entonces ya somos una corcholata reconocida y no es un evento para decir algo que todos sabemos", señaló.

Cabe mencionar que Marcelo Ebrard es la segunda "corchoalata" morenista que se contagia de Covid-19 en menos de una semana, ya que el pasado 15 de junio la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que había contraído el virus.

"Les informo que salí positivo a COVID. Me encuentro bien y me mantengo trabajando a distancia, o dicho de otra forma, no se puede vencer a quien no sabe rendirse", refirió en su cuenta oficial de Twitter.